Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31/34A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng

- Nhận yêu cầu của KH và gửi báo giá

- Triển khai và theo dõi thực hiện các lô hàng

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng giao tiếp, kỹ năngthuyết phục và giải quyết vấn đề, xử lí tình huống.

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, biết tiếng Trung là một lợi thế.

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành Ngoại thương, Vận tải, QTKD,…

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên kinh doanh hoặc tương đương

Tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, lương không giới hạn

- Được đào tạo chuyên môn và các kỹ năng phục vụ cho công việc

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

- Thưởng tháng 13

- Các chế độ chính sách khác theo quy định của công ty

- Có lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng.

- Môi trường làm việc thân thiện hòa đồng.

Ứng dụng các công nghệ hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản lý, giao tiếp trong nội bộ và với khách hàng

Môi trường giao tiếp với khách hàng, đối tác nước ngoài giúp phát triển kỹ năng ngoại ngữ của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á

