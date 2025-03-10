Tuyển Nhân viên kinh doanh CHATS by C.DAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 91 Phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn sản phẩm và hỗ trợ khách hàng online (khách hàng nước ngoài)

- Tư vấn đơn hàng và thực hiện chốt đơn qua các kênh bán hàng của thương hiệu

- Duy trì và phát triển giá trị thương hiệu thời trang cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế

- Thời gian làm việc sẽ theo ca linh động, tối thiểu 12 ca/ tuần

+ Ca sáng: 9h30 - 13h30

+ Ca chiều: 13h30 - 18h30

+ Ca tối: 18h30 - 23h00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp linh hoạt, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh TMĐT

- Ưu tiên ứng viên có tiếng anh

- Sử dụng thành thạo các nền tảng xã hội

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Ưu tiên có hiểu biết về ngành thời trang

Tại CHATS by C.DAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 12.000.000 VNĐ + % doanh thu

- Phụ cấp ăn uống, đi lại

- BHXH, BHYT

- Thưởng vào các dịp lễ, Tết, các chế độ theo luật lao động

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển trong ngành thời trang cao cấp

- Ưu đãi khi mua sản phẩm của hai thương hiệu CHATS by C.DAM và C.DAM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHATS by C.DAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin