Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- Số 14 BT3, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng
- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm tới khách hàng
- Quản lý và chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, xử lý phản hồi, giải đáp thắc mắc về sản phẩm để đảm bảo sự hài lòng và trung thành.
- Lập kế hoạch bán hàng: Đề xuất chiến lược bán hàng, tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện quảng bá sản phẩm để đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng/quý.
- Báo cáo và phân tích: Ghi nhận kết quả bán hàng, báo cáo định kỳ cho quản lý, phân tích thị trường để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
- Tham gia đào tạo: Tham dự các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính & Độ tuổi: không yêu cầu
- Ngoại hình: Ưa nhìn, tự tin khi giao tiếp với khách hàng.
- Trình độ:Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh.

Tại Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8-10 triệu/tháng + hoa hồng 5-15% trên doanh số (tổng thu nhập có thể đạt 12-25 triệu/tháng, tùy năng lực).
- Thưởng nóng cho từng giao dịch thành công và thưởng định kỳ (tháng/quý).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương

Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô Số 14BT3, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

