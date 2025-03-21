Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nationwide Consulting làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - Số 19 đường 19 KDC Lakeview đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc

• Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các chương trình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, các chương trình hưu trí cho người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

• Sử dụng hệ thống Call-Center tại văn phòng Công ty để liên lạc với khách hàng do công ty cung cấp.

• Gọi điện khách hàng mới theo data công ty cung cấp hoặc khai thác khách hàng cũ.

• Kết nối khách hàng với nhân viên tư vấn khi khách hàng quan tâm chương trình.

Yêu Cầu Công Việc

• Làm ca đêm: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật), theo giờ chuẩn miền Đông Hoa Kỳ – từ 21h00 đến 6h00 hoặc 22h00 đến 7h00.

• Không yêu cầu kinh nghiệm (cần có giọng nói tốt và rõ ràng).

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao.

• Có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, hoặc đã từng đảm nhiệm vị trí tương đương là một lợi thế

• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt là một lợi thế.

• Đam mê kinh doanh và khao khát có thu nhập cao một cách chủ động.

Quyền Lợi

• Lương cơ bản: 9,000,000 VNĐ + Hoa hồng

• Được đào tạo các kỹ năng phát triển bản thân, được training đầy đủ kiến thức về sản phẩm, kỹ năng sales sắc bén từ chuyên gia của Mỹ.

• Có Teamleader theo sát và giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn trong công việc.

• Đảm bảo các chế độ lao động theo luật định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN,.v.v.

• Thưởng tết tháng 13 + thưởng theo doanh số theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển

