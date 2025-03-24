Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Holsun làm việc tại An Giang thu nhập 20 - 60 Triệu

Mức lương 20 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - Số A23 An Phú New City, Đường Nguyễn Hoàng, P. An Phú, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

- Thời gian làm việc xoay ca 8 tiếng, từ 8h30 - 17h30 và 13h đến 21h30, nghỉ trưa 60 phút, nghỉ chiều 30 phút, có thể thương lượng.

- Ngành nghề kinh doanh củaKim Cương Hỷ Lạc bao gồm: tượng phật, đồ phong thuỷ, đồ thờ, đồ decor, đồ trang sức…

- Khoảng 60% thời gian làm việcđể chat tư vấn khách hàng và xử lý đơn hàng

- Đăng ký chương trình với quản lý ngành hàng củaShopee (KAM),Tiktok.

- Ưu tiên biết viết bài sản phẩm chuẩn SEO. Nếu chưa biết thì sẽ được đào tạo.

- Ưu tiên biết chạy quảng cáo trên sàn, biết cách phân tích các chỉ số và tối ưu quảng cáo của Shopee, Tiktok. Nếu chưa biết thì sẽ được đào tạo.

- Ưu tiên người có khả năng Livestream bán hàng trên Shopee, Tiktok và các nền tảng mạng xã hội.

- Phân tích sản phẩm bán tốt theo trend của sàn.

- Thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan trong quy định, chính sách bán hàng của các sàn.

- Báo cáo ngày và báo cáo tuần, tháng về doanh thu, chỉ số trên sàn.

- Dùng thành thạo phần mềm photoshop để chỉnh sửa hình ảnh và làm hình sản phẩm.

- Các nhiệm vụ khác theo phân công từ quản lý.

- Làm việc tại Showroom: Số A23 An Phú New City, Đường Nguyễn Hoàng, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ, giới tính khác tuổi từ 23 - 38 tuổi, sức khoẻ tốt, tác phong làm việc cần cẩn thận, chỉnh chu, nhanh nhẹn.

- Chuyên tâm 100% vào công việc. Không nhận làm thêm công việc khác bao gồm cả trong và ngoài thời gian làm việc tại KCHL.

- Chịu khó làm việc, năng động, sáng tạo và chủ động xử lý công việc của mình và hỗ trợ đội nhóm.

- Tuyệt đối không tìm cách lấy tiền và hàng của công ty.

- Có tinh thần hạ cái tôi xuống để lắng nghe học hỏi, chịu khó làm việc và tìm cách nâng cao hiệu quả.

- Tinh thần tích cực vui vẻ, có kỷ luật, không dối trá hoặc làm điều tiêu cực với đồng nghiệp; không nói xấu gây ảnh hưởng tới uy tín và đoàn kết của Công ty.

- Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên những bạn học về marketing.

- Kinh nghiệm: có trên 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương, có thành tích khá giỏi trong công việc. (Không tuyển sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm).

- Có khả năng về công nghệ thông tin, kinh nghiệm về thương mai điện tử và các trang mạng xã hội. Nhanh nhạy nắm bắt các thay đổi về kinh doanh online.

- Tự thấy có tố chất làm bán hàng, livestream, kinh doanh.

- Có máy tính cá nhân, điện thoại Smart phone phục vụ công việc.

- Nắm rõ các quy trình vận hành, cách thao tác trên sàn Shopee, Tiktok,Lazada và biết cách quản lý hiệu quả.

- Nhân viên tuyệt đối tuyệt đối không hút thuốc và dùng các chất kích thích như cần sa hay ma tuý dưới mọi hình thức.

- Không có tiền án tiền sự.

- Xác định làm việc lâu dài, ký hợp đồng làm việc liên tục 3 năm.

Tại Công Ty TNHH Holsun Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Mức lương cứngtối thiểu của KCHL là từ 9 - 20 triệu và 1 triệu tiền bảo hiểm. Mức lương tối đa tuỳ theo ứng viên đề xuất và năng lực thực tế của ứng viên. Thử việc tối đa 3 tháng, tháng thứ nhất nhận 70% lương cứng, tháng thứ 2 nhận 85% lương cứng và tháng thứ 3 nhận 100% lương cứng. Ứng viên có thể kết thúc thử việc trước 3 tháng phụ thuộc năng lực của ứng viên.

- Lương cứng dành cho nhân viên bán hàng chính thức của KCHL là mức lương cao mà gần như khó có công ty nào cao bằng. 95% thu nhập của nhân viên bán hàng trên 2 năm là 20 triệu/tháng. Mức thu nhập bình quân của toàn bộ nhân viên Sale tại KCHL là 25 triệu/ tháng. Thu nhập cao, ổn định và đều đặn hàng tháng. Để có thu nhập trên 50 triệu là không khó.

- Thưởng doanh số theo quy định KCHL. Mức doanh số này sẽ tuỳ từng vị trí, tuỳ từng công việc.

- Hỗ trợ tiền gửi xe mỗi tháng 130.000đ nếu phải gửi xe bên ngoài.

- Hỗ trợ tiền điện thoại mỗi tháng 100.000đ.

- Nghỉ off mỗi tuần 1 ngày, mỗi tháng có 1 ngày phép.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng đóng góp.

- Được hướng dẫn chi tiết các kỹ năng làm việc tuỳ từng vị trí.

- Làm việc tiếp xúc với hàng hoá sạch sẽ, dễ thương.

- Mọi công hiến của bạn sẽ được ghi nhận và chuyển thành lương cứng và thưởng khi xem xét hiệu quả công việc mà bạn đóng góp.

- Có cơ hội được trực tiếp đào tạo kỹ năng mềm các cấp độ bởi lãnh đạo cao cấp.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc và nâng cao thu nhập dù ở bất kỳ vị trí nào.

- Được tăng lương tại thời điểm bất kì khi nào dựa vào đóng góp của nhân viên.

- Lãnh đạo tình cảm, quan tâm tới tương lai và đời sống của nhân viên.

- Môi trường làm việc tích cực, mọi người hướng thiện, sống lành mạnh, không nhiều chuyện thị phi.

- Làm việc có đội nhóm. Mọi người sẵn sàng hỗ trợ trong công việc khi cần.

- Được cho không gian tự do sáng tạo, không bị kèm cặp, theo dõi, giám sát.

- KCHL muốn 2 bên làm việc lâu dài và hiệu quả, vì vậy định hướng của KCHL là sẵn lòng trả lương và thưởng cho bạn thật cao để những người làm việc hiệu quả tâm huyết cảm thấy muốn gắn bó và làm việc với KCHL.

- KCHL lấy điều đúng làm tôn chỉ để hoạt động, nên không ai có thái độ tiêu cực với Công ty và đồng nghiệp mà được chấp nhận, vì vậy nên bạn sẽ có một môi trường tương đối tích cực nhất để làm việc để sáng tạo.

** Công ty cam kết thực hiện chính xác những quyền lợi đã đưa ra ở trên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Holsun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin