Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đông Hưng Phát làm việc tại An Giang thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - Số 541, Tổ 12, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng (Dân dụng, Công trình, Dự Án,...)

- Trực tiếp thực hiện việc khai thác mở rộng thị trường theo sự phân công của Quản lý nhằm nâng cao thị phần trên địa bàn phụ trách.

- Tham gia hỗ trợ công tác bán hàng tại cửa hàng.

- Phân tích thông tin thị trường như đối thủ cạnh tranh, thói quen tiêu dùng của khách hàng, nhằm đề xuất các phương án nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng thị phần.

- Theo dõi công nợ phát sinh, đối chiếu và thu hồi công nợ.

- Thực hiện các công việc theo phân công của Cửa hàng .

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam,Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tất cả các ngành,..

- Yêu thích công việc kinh doanh, thị trường, giao tiếp khách hàng.

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Công ty sẽ đào tạo lại)

- Chấp nhận công việc tại các huyện trong tỉnh An Giang.

Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đông Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7.000.000 - 10.000.000 trở lên

- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHSK

- Được cấp phát đồng phục

- Công công tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đông Hưng Phát

