Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BHNT PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại An Giang thu nhập 16 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - An Giang: - 280A15 Lương Định Của, Phường An Phú, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 30 Triệu

- Tư vấn và thiết kế giải pháp tài chính phù hợp để hoàn thiện kế hoạch tương lai của khách hàng: Hưu trí, dự phòng rủi ro, du lịch, đầu tư, du học,...

- Chăm sóc, hỗ trợ toàn diện về thủ tục hợp đồng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại và các thông tin cần thiết, nhằm duy trì các mối quan hệ và xây dựng uy tín, thương hiệu một nhà tư vấn chuyên nghiệp.

- Thực hiện báo cáo kinh doanh cá nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng. Tích cực tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện khi có yêu cầu.

- Xử lý các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng theo sự hướng dẫn của công ty để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Tuổi từ 24 - 39 Tuổi

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học.

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành tài chính ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh bán hàng.

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến trong sự nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH BHNT PRUDENTIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- THU NHẬP TRUNG BÌNH 30 TRIỆU ĐỒNG dựa vào năng lực

- Trợ cấp kinh doanh và hỗ trợ hoạt động từ 3 - 15 TRIỆU ĐỒNG/tháng.

- Hoa hồng bảo hiểm cạnh tranh so với thị trường.

- Các khoản thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm.

- Được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu toàn diện, đảm bảo kiến thức nền tảng cho sự thăng tiến từ PruPlanner trở thành Phó Phòng/Trưởng Phòng Kinh Doanh/Giám Đốc Ban.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; cơ sở vật chất hiện đại.

- Làm việc tại văn phòng.

- Được trang bị công cụ làm việc hiện đại nhằm phân tích và cung cấp chính xác nhu cầu tài chính của khách hàng.

- Trải nghiệm những sự kiện, chuyến du lịch trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BHNT PRUDENTIAL VIỆT NAM

