Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI làm việc tại An Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - Công ty Fukuda.AI, tổ 3 khu phố An Phú, phường An Tịnh,Tây Ninh, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Mô tả chung:

Nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu và bán phần mềm AI hỗ trợ tự động hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất phụ trợ.

2. Nhiệm vụ chính:

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng

Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng trong ngành sản xuất phụ trợ.

Tiếp cận khách hàng qua email, điện thoại, hội thảo, sự kiện ngành.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Tư vấn & giới thiệu sản phẩm:

Hiểu rõ về Phần Mềm Stone3D.AI , các tính năng và lợi ích mang lại cho doanh nghiệp.

Thực hiện demo sản phẩm, giải thích cách phần mềm giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Giải đáp thắc mắc, tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Chốt đơn & ký hợp đồng:

Đàm phán, thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, thanh toán, triển khai.

Theo dõi tiến độ hợp đồng và chăm sóc sau bán hàng.

Hỗ trợ & phát triển thị trường:

Phối hợp với đội marketing để triển khai các chiến dịch tiếp thị.

Thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

Cập nhật xu hướng công nghệ, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng & kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm bán hàng B2B, B2C, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm, công nghệ, sản xuất là lợi thế.

Hiểu biết về ngành sản xuất phụ trợ hoặc có kinh nghiệm làm việc với các nhà máy, xí nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động tìm kiếm khách hàng.

Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng CRM là lợi thế.

Tố chất cá nhân:

Nhanh nhẹn, tư duy logic, có khả năng giải quyết vấn đề.

Đam mê kinh doanh, sẵn sàng học hỏi về công nghệ AI & tự động hóa.

Có trách nhiệm, cam kết với mục tiêu doanh số.

Tại CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn theo hiệu quả kinh doanh

Được đào tạo về Phần Mềm Stone3D.AI & phần mềm tự động hóa

Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý kinh doanh

Làm việc trong môi trường công nghệ hiện đại, chuyên nghiệp

Tham gia các sự kiện, hội thảo ngành & team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI

