Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dệt Liên Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dệt Liên Châu
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dệt Liên Châu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Duy trì khách hàng hiện tại.
- Tư vấn, báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng, có trách nhiệm giúp khách hàng hiểu kỹ các điều khoản trong hợp đồng trước khi ký kết.
- Theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến tiến độ đơn hàng cho đến khi kết thúc đơn hàng.
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
- Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đưa ra các kế hoạch phát triển kinh doanh/ sản phẩm, đặc biệt là thị trường may mặc.
- Trực tiếp làm việc với các bộ phận liên quan và khách hàng để giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
- Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với các bộ phận trong tổ chức khách hàng, buyer.
- Cung cấp sự hài lòng của khách hàng bằng cách thực hiện công tác chăm sóc Khách hàng sau bán hàng.
- Nghiên cứu và đề xuất dịch vụ theo tiêu chí khách hàng yêu cầu hoặc mong đợi.
- Báo cáo đúng thời hạn cho quản lý trực tiếp.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
- Trình độ chuyên môn (Chuyên ngành): Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan, ưu tiên tốt nghiệp ngành Kinh tế/ Quản trị.
- Kỹ năng & năng lực:
+ Hiểu biết về thị trường may mặc và có mạng lưới kinh doanh tốt về thị trường may mặc.
+ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo.
+ Khả năng làm việc linh hoạt để đạt được các mục tiêu của nhóm.
+ Tự tin thuyết trình trước nhóm người.
+ Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
- Kinh nghiệm: 1-2 năm trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc
- Thái độ:
+ Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm.
+ Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc logic.
Khác: Có khả năng giao tiếp Tiếng Trung là lợi thế.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Dệt may / Da giày / Thời trang
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dệt Liên Châu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN7, Đường N5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

