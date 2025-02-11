Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dệt Liên Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Duy trì khách hàng hiện tại.

- Tư vấn, báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng, có trách nhiệm giúp khách hàng hiểu kỹ các điều khoản trong hợp đồng trước khi ký kết.

- Theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến tiến độ đơn hàng cho đến khi kết thúc đơn hàng.

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

- Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đưa ra các kế hoạch phát triển kinh doanh/ sản phẩm, đặc biệt là thị trường may mặc.

- Trực tiếp làm việc với các bộ phận liên quan và khách hàng để giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

- Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với các bộ phận trong tổ chức khách hàng, buyer.

- Cung cấp sự hài lòng của khách hàng bằng cách thực hiện công tác chăm sóc Khách hàng sau bán hàng.

- Nghiên cứu và đề xuất dịch vụ theo tiêu chí khách hàng yêu cầu hoặc mong đợi.

- Báo cáo đúng thời hạn cho quản lý trực tiếp.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

- Trình độ chuyên môn (Chuyên ngành): Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan, ưu tiên tốt nghiệp ngành Kinh tế/ Quản trị.

- Kỹ năng & năng lực:

+ Hiểu biết về thị trường may mặc và có mạng lưới kinh doanh tốt về thị trường may mặc.

+ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo.

+ Khả năng làm việc linh hoạt để đạt được các mục tiêu của nhóm.

+ Tự tin thuyết trình trước nhóm người.

+ Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

- Kinh nghiệm: 1-2 năm trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc

- Thái độ:

+ Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm.

+ Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc logic.

Khác: Có khả năng giao tiếp Tiếng Trung là lợi thế.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Dệt may / Da giày / Thời trang

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương