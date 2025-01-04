Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Phát triển khách hàng tiềm năng

Duy trì khách hàng hiện tại

Thăm hỏi khách hàng và hoàn thiện báo cáo chuyến thăm

Theo dõi thanh toán của khách hàng

Giải quyết khiếu nại của khách hàng

Phân tích thị trường

Báo cáo cuộc họp.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Ưu tiên có kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường keo/ nhóm khách hàng liên quan.

Am hiểu quy trình bán hàng B2B.

Có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng.

Có kinh nghiệm 2năm trở lên.

Cấp bậc:Cao đẳng/ Đại học.

Kỹ năng yêu cầu:

Có kỹ năng đàm phán.

Hiểu biết về hệ thống quản lý kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp.

Thông thạo Office.

Kỹ năng phân tích.

Tiếng Trung hoặcTiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 08:00 ~ 17:00. Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam

