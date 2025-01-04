Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 17 Triệu

Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Đường số 8, KCN Sóng Thần 1,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Phát triển khách hàng tiềm năng
Duy trì khách hàng hiện tại
Thăm hỏi khách hàng và hoàn thiện báo cáo chuyến thăm
Theo dõi thanh toán của khách hàng
Giải quyết khiếu nại của khách hàng
Phân tích thị trường
Báo cáo cuộc họp.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Ưu tiên có kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường keo/ nhóm khách hàng liên quan.
Am hiểu quy trình bán hàng B2B.
Có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng.
Có kinh nghiệm 2năm trở lên.
Cấp bậc:Cao đẳng/ Đại học.
Kỹ năng yêu cầu:
Có kỹ năng đàm phán.
Hiểu biết về hệ thống quản lý kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp.
Thông thạo Office.
Kỹ năng phân tích.
Tiếng Trung hoặcTiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 08:00 ~ 17:00. Từ thứ 2 đến thứ 7.
Mức lương:
Thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm
Phúc lợi:
Cơ hội huấn luyện:
Đồng nghiệp:
Ngày nghỉ:
Chế độ đãi ngộ:
Phụ cấp khác :

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tex Year Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường Số 8, KCN Sóng Thần 1, TP. Dĩ An,Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

