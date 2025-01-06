Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- số 10 Vĩnh Phú 33, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển khách hàng: Chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng mới.
- Lập kế hoạch làm việc, tổ chức quản lý và duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới như nhà thầu, công ty tư vấn thiết kế, chủ đầu tư.
- Thực hiện việc tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng khách hàng mới, xây dựng các mối quan hệ lâu dài.
Tiếp thị, tư vấn và cung cấp giải pháp:
- Trực tiếp tiếp thị, quảng bá sản phẩm của công ty đến khách hàng. Thực hiện thu thập đầy đủ thông tin và nhu cầu khách hàng, cung cấp giải pháp phù hợp nhất, thực hiện các bước theo Quy trình vận hành đơn hàng để tiến hành đàm phán chốt hợp đồng.
- Hiểu rõ và thuộc tính năng cho từng sản phẩm, giá bán, chính sách bán hàng, ưu nhược điểm cho từng sản phẩm, các sản phẩm cùng phân khúc, các sản phẩm cạnh tranh.
- Hiểu, nắm rõ và thực hiện bán hàng theo quy trình bán hàng, quy trình lắp đặt, bảo hành và các dịch vụ kèm theo.
Quản lý đơn hàng:
- Thực hiện và chịu trách nhiệm khảo sát trước khi và trực tiếp đo đạc kích thước ô chờ. Xác nhận số liệu sản xuất.
- Làm việc với khách hàng về thời gian và địa điểm tập kết hàng hoá, thông tin đến bộ phận quản lý bán hàng để báo bộ phận cung ứng lên lịch giao hàng.Trực tiếp tham gia nhận hàng và bàn giao/ký gửi vật tư cho CĐT/hoặc người đại diện CĐT tại công trình. Bàn giao chứng từ cho bộ phận quản trị bán hàng.
- Theo dõi và đôn đốc khách hàng thu hồi công nợ theo tiến độ và theo thoả thuận trong hợp đồng.
- Phối hợp với các bộ phận Mua hàng, Kỹ thuật, Thi công, Kế toán [VC [Vi để đảm bảo các giải pháp được cung cấp đúng tiến độ và chất lượng.
- Dựa trên chính sách hậu mãi. Tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng, phản hồi và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.
- Quản lý báo giá, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến quá trình bán hàng. Bàn giao hồ sơ đầy đủ đến bộ phận liên quan.
Phát triển sản phẩm mới:
- Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường, cập nhật sản phẩm mới, nhu cầu khách hàng, các yếu tố cạnh tranh từ thị trường và đề xuất phát triển dòng sản phẩm mới.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Cơ khí, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành cửa cuốn hoặc sản phẩm xây dựng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, năng động và sáng tạo trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 (chưa bao gồm thưởng).Hoa Hồng theo doanh số, hưởng chế độ thưởng doanh thu. Thu nhập xứng đáng theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép, chế độ thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13,…theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
Hưởng các chế độ ưu đãi khác: thưởng các ngày lễ, sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm, team building...
Môi trường làm việc ổn định, lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 128 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, TP. Thuận An, T. Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

