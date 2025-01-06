Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - |Số 1 VSIP II - A, đường số 32, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II - A, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xử lý đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác

Soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa cũng như quản lý các văn bản kinh doanh

Chăm sóc, giải đáp yêu cầu của khách hàng

Theo dõi công nợ hàng tháng, nhắc khách hàng thanh toán công nợ đến hạn

Báo cáo tổng hợp đến cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về Kinh doanh

Giao tiếp tiếng anh tốt

Thành thạo tin học văn phòng

Có từ 1 năm kinh nghiệm vị trí Sale admin hoặc tương đương

Tại CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13

Đóng BHXH ở mức cao

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm nửa ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA

