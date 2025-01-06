Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- |Số 1 VSIP II
- A, đường số 32, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II
- A, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Xử lý đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác
Soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa cũng như quản lý các văn bản kinh doanh
Chăm sóc, giải đáp yêu cầu của khách hàng
Theo dõi công nợ hàng tháng, nhắc khách hàng thanh toán công nợ đến hạn
Báo cáo tổng hợp đến cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về Kinh doanh
Tại CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XỐP SERIM VINA
