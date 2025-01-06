Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH SX TM DV Huỳnh Gia Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 256, đường Mỹ Phước Tân Vạn, Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam., Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Nhận và thực hiện các chỉ tiêu bán hàng hàng tháng;

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu của khách hàng

- Giới thiệu và tư vấn bán xe ô tô về sản phẩm, giá cả, hỗ trợ tài chính, phương thức thanh toán…

- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng;

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng xe và bàn giao xe cho khách hàng tại đại lý hoặc giao xe tận nơi cho khách hàng

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng đã mua xe

-Địa điểm làm việc : Số 256 Mỹ Phước Tân Vạn, KP Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (Ngã tư Chiêu Liêu, đối diện E-Depot Tân Bình)

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 20-25, ưu tiên ngoại hình ưa nhìn.

- Chưa có kinh nghiệm nhận đào tạo

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Nhanh nhẹn, có khả năng xử lý tình huống.

- Trung thực, tận tâm và có trách nhiệm với công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale, hoặc hiểu biết về sửa chữa ô tô.

- Ưu tiên cho ứng viên có chứng chỉ liên quan ngành Ô tô; và có bằng lái xe Ô tô.

Tại Công TY TNHH SX TM DV Huỳnh Gia Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập bán hàng từ 15 đến 30 triệu, có thể hơn tùy theo tỷ lệ doanh số hàng tháng

Tổng thu nhập bán hàng từ 15 đến 30 triệu

-Chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc năng động.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.

- Tham gia các hoạt động công ty: hoạt động gắn kết nội bộ,...

- Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao và phát triển nghề nghiệp

- Khen thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH SX TM DV Huỳnh Gia Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin