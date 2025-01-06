Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bao Bì Mai Thư làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 20, Đường 12, KCN VSIP II - A, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai các kế hoạch kinh doanh theo hướng dẫn

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng phát triển các sản phẩm mới

Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng

Kiểm tra, phản hồi và xử lý đơn hàng online

Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm

Công việc khác theo hướng dẫn

Yêu Cầu Công Việc

Nam, nữ từ 22 - 30 tuổi

Tốt nghiệp THPT trở lên

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận...

Có hiểu biết cơ bản về online marketing, social media

Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực cao trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Đam mê hoạt động kinh doanh

Quyền Lợi Được Hưởng

Cơ hội được học tập, rèn luyện bản thân

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Thực hành các công việc như nhân viên kinh doanh

Có cơ hội trở thành thành viên chính thức của công ty sau thời gian thực tập nếu bạn là người có năng lực, đam mê và định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong tương lai.

Nộp đơn trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng kí tuyển dụng qua:

Địa chỉ: 24 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.Hcm

Hotline: [protected info] - Mrs.Thư

Cách Thức Ứng Tuyển

