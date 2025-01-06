Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bao Bì Mai Thư làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Mai Thư
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 20, Đường 12, KCN VSIP II
- A, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai các kế hoạch kinh doanh theo hướng dẫn
Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng phát triển các sản phẩm mới
Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng
Kiểm tra, phản hồi và xử lý đơn hàng online
Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm
Công việc khác theo hướng dẫn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ từ 22 - 30 tuổi
Tốt nghiệp THPT trở lên
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận...
Có hiểu biết cơ bản về online marketing, social media
Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực cao trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Đam mê hoạt động kinh doanh
Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Mai Thư Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được học tập, rèn luyện bản thân
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Thực hành các công việc như nhân viên kinh doanh
Có cơ hội trở thành thành viên chính thức của công ty sau thời gian thực tập nếu bạn là người có năng lực, đam mê và định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong tương lai.
Nộp đơn trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng kí tuyển dụng qua:
Địa chỉ: 24 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.Hcm
Hotline: [protected info] - Mrs.Thư
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Mai Thư
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
