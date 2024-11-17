Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 5, Tòa Vietnam Innovation Hub, 179 Trần Hưng Đạo, An Hải Bắc, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và thiết lập mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng;

Chủ động tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm, giải pháp của công ty;

Phối hợp với các phòng ban để triển khai, theo dõi và đảm bảo quá trình thực hiện dự án (từ báo giá, đấu thầu, ký kết hợp đồng đến khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa) được thực hiện một cách tối ưu, hạn chế sai sót;

Nghiên cứu, nắm vững các giải pháp, sản phẩm của công ty;

Tổ chức các hội thảo quảng bá sản phẩm;

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Tuổi từ 23 – 35 tuổi

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm quản lý, triển khai và làm hồ sơ các dự án vốn ngân sách Nhà nước, đặc biệt đã có kinh nghiệm triển khai những dự án trong Bộ Công an và Bộ Quốc phòng;

Ngoại hình ưa nhìn, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và chăm sóc khách hàng tốt;

Có tư duy logic, cẩn thận trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Chịu được áp lực công việc, không ngại đi công tác;

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế; Tiếng Anh thương mại; kỹ thuật

Ưu tiên các ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương;

Ưu tiên các ứng viên có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và giao tiếp bằng tiếng Anh với đối tác/nhà cung cấp nước ngoài.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống;

Mức lương cạnh tranh so với thị trường + Thưởng + Các chế độ phúc lợi khác;

Tổng mức thu nhập 15-18 tháng lương/năm;

Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động;

Đóng BHXH ngay sau khi ký HĐLĐ.

