Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 5, Tòa Vietnam Innovation Hub, 179 Trần Hưng Đạo, An Hải Bắc, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và thiết lập mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng;
Chủ động tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm, giải pháp của công ty;
Phối hợp với các phòng ban để triển khai, theo dõi và đảm bảo quá trình thực hiện dự án (từ báo giá, đấu thầu, ký kết hợp đồng đến khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa) được thực hiện một cách tối ưu, hạn chế sai sót;
Nghiên cứu, nắm vững các giải pháp, sản phẩm của công ty;
Tổ chức các hội thảo quảng bá sản phẩm;
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 23 – 35 tuổi
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm quản lý, triển khai và làm hồ sơ các dự án vốn ngân sách Nhà nước, đặc biệt đã có kinh nghiệm triển khai những dự án trong Bộ Công an và Bộ Quốc phòng;
Ngoại hình ưa nhìn, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và chăm sóc khách hàng tốt;
Có tư duy logic, cẩn thận trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Chịu được áp lực công việc, không ngại đi công tác;
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế; Tiếng Anh thương mại; kỹ thuật
Ưu tiên các ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương;
Ưu tiên các ứng viên có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và giao tiếp bằng tiếng Anh với đối tác/nhà cung cấp nước ngoài.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống;
Mức lương cạnh tranh so với thị trường + Thưởng + Các chế độ phúc lợi khác;
Tổng mức thu nhập 15-18 tháng lương/năm;
Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động;
Đóng BHXH ngay sau khi ký HĐLĐ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10,12,15 và 16, Tòa Vp2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

