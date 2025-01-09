Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 91 Hàm Nghi, Phường Vĩnh Trung,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.1 Quản lý gian hàng trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok...):

- Đảm bảo tất cả sản phẩm trên gian hàng được cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh chất lượng và mô tả hấp dẫn.

- Kiểm tra và tối ưu hóa SEO trên các sàn để tăng khả năng hiển thị và thu hút khách hàng.

- Quản lý tồn kho, tình trạng hàng hóa và đảm bảo không để gian hàng rơi vào trạng thái hết hàng.

1.2 Thực hiện chương trình khuyến mãi:

- Lên kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi phù hợp với từng sàn.

- Theo dõi hiệu quả các chiến dịch khuyến mãi và đề xuất giải pháp cải thiện.

1.3 Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả:

- Xử lý và phân tích dữ liệu bán hàng, theo dõi KPI về doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ hủy đơn...

- Báo cáo định kỳ và đưa ra các chiến lược để tối ưu doanh số bán hàng trực tuyến.

1.4 Hỗ trợ hoạt động marketing online:

- Phối hợp với bộ phận Marketing thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên sàn thương mại điện tử.

- Phát triển các chiến lược thu hút khách hàng thông qua các kênh truyền thông (SEO, quảng cáo, livestream, video giới thiệu sản phẩm...).

1.5 Chăm sóc khách hàng

Tương tác, hỗ trợ khách hàng online: tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc và xử lý đơn hàng.

- Quản lý các đánh giá (review) và phản hồi tích cực để nâng cao uy tín cửa hàng trên sàn.

Phần 2: Hỗ trợ hoạt động tại cửa hàng offline (20%)

2.1 Quản lý vận hành cửa hàng trực tiếp tại Văn phòng:

- Theo dõi tình hình hàng hóa, đặt hàng bổ sung và đảm bảo sản phẩm được trưng bày đúng tiêu chuẩn.

- Hỗ trợ bán hàng trực tiếp khi cần thiết, đặc biệt trong các sự kiện đông khách.

2.2 Phối hợp tổ chức hoạt động marketing offline:

- Hỗ trợ tổ chức các chương trình kích bán hàng tại cửa hàng, hội chợ để thu hút khách hàng bán sản phẩm.

- Đề xuất các ý tưởng và giải pháp để kéo khách đến trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng.

2.3 Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi kênh mua sắm:

- Tạo cầu nối giữa trải nghiệm online và offline, hướng dẫn khách hàng mua hàng từ kênh online đế cửa hàng offline để mua sắm, đảm bảo sự liền mạch trong hành trình mua sắm của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực thương mại điện tử, có kinh nghiệm xây dựng shop mới từ đầu là một lợi thế (bao gồm cả shop mall và shop thường).

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Ecommerce, Marketing, Quản trị kinh doanh.

- Am hiểu các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok.

- Hiểu biết về cách tối ưu hóa nội dung sản phẩm, hình ảnh và chiến lược quảng cáo trên sàn.

- Kinh nghiệm tổ chức hoặc hỗ trợ các hoạt động marketing offline.

Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

- Thành thạo Excel, Google Sheets, Canva và các công cụ phân tích dữ liệu.

- Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian hiệu quả.

Thái độ và phẩm chất:

- Chủ động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm.

- Đam mê với lĩnh vực thương mại điện tử và bán lẻ.

Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực.

- Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Thưởng doanh số và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Thực Phẩm Sen Việt

