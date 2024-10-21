Tuyển Nhân viên kinh doanh Viet Vision Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31A Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận request và trả lời request hàng ngày.

- Khai thác hệ thống dữ liệu khách hàng đang có của công ty theo kế hoạch từng giai đoạn do Giám đốc Kinh doanh triển khai.

- Phối hợp phòng Marketing, Điều hành, Kế toán theo quy trình vận hành của doanh nghiệp.

- Gặp gỡ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau chuyến đi của khách.

- Lên báo cáo kinh doanh của mình theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong các trường hợp cần thiết.

- Tiếp nhận các công việc theo năng lực của mình tại thời điểm theo sự phân công công việc của Giám đốc kinh doanh.

- Tham gia các khóa đào tạo khi có kế hoạch.

- Có kinh nghiệm quản lý là một lợi thế đối với vị trí Senior

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Cá nhân & Kinh nghiệm

- Nam hoặc Nữ yêu tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ hoặc Du lịch.

- Kinh nghiệm làm Sales Inbound ít nhất 01 năm đối với Junior

- Kinh nghiệm làm Sales Inbound ít nhất 04 năm đối với Senior

- Kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết tiếng Anh thành thạo.

- Tính cách trong công việc: Chủ động, trung thực, cần mẫn, nhiệt tình và có trách nhiệm.

- Yêu thích công việc kinh doanh du lịch.

- Yêu thích công việc giao tiếp với người nước ngoài.

2. Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Mong muốn có những giao dịch đoàn lớn với khách hàng là người nước ngoài.

- Mong muốn được thăng tiến trong sự nghiệp.

- Mong muốn được đi du lịch nhiều trong cuộc sống.

Tại Viet Vision Travel Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm theo chính sách của nhà nước.

- Có lộ trình tăng lương, thăng tiến.

- Thưởng theo chính sách công ty đã xây dựng.

- Ăn trưa tại công ty

- Đào tạo chuyên môn nội bộ và tại các trung tâm.

- Du lịch hàng năm theo chính sách của công ty.

- Nghỉ phép hàng năm theo theo luật lao động.

Lương thưởng

- Thỏa thuận tại thời điểm phỏng vấn

- Thưởng và các chính sách khác sẽ được thông báo tại thời điểm phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Vision Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin