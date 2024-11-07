Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK ÂM THANH ÁNH SÁNG ANH TÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C08 - 19, KĐT Geleximco, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm âm thanh đến khách hàng tiềm năng.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ.

Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu của quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và bán hàng khác của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm telesales hoặc các vị trí bán hàng tương tự.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng xử lý tình huống tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng và các phần mềm hỗ trợ bán hàng.

Có kiến thức về sản phẩm âm thanh, đặc biệt về các thiết bị âm thanh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK ÂM THANH ÁNH SÁNG ANH TÀI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phần trăm hoa hồng hấp dẫn trên doanh số bán hàng, được thỏa thuận khi phỏng vấn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK ÂM THANH ÁNH SÁNG ANH TÀI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin