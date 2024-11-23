Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8, LK3A KĐT 28ha, Đường Lê Công Thanh, TP Phủ Lý, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Giới thiệu, tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản và thuyết phục khách hàng đầu tư dự án của công ty .

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiếm khách hàng qua các kênh được hướng dẫn và cung cấp data

Nghiên cứu chiến dịch kinh doanh, xây dựng đội nhóm để có cơ hội thăng tiến các vị trí cao hơn

Tham gia các buổi đào tạo, đi thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh theo hướng dẫn của đội, nhóm, lãnh đạo Công ty

Tham gia các sự kiện bán hàng, vinh danh, khen thưởng của Công ty và Chủ đầu tư

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, chăm chỉ, học hỏi nhanh, nhiệt tình với công việc

Đủ 19 tuổi trở lên

Có phương tiện di chuyển và laptop cá nhân

Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên có kinh nghiệm bất động sản sẽ được phát triển lên vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 6.000.000 - 15.000.000 + thưởng hoa hồng

Thu nhập hấp dẫn: Hoa hồng đảm bảo tốt nhất thị trường + Thưởng nóng từ Chủ đầu tư + Thưởng nóng từ Công ty + Thưởng đạt KPI và tăng lương theo doanh số đạt được

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; hưởng ngày phép năm theo quy định

Hỗ trợ chi phí và chiến dịch Marketing lên đến 100%.

Được hỗ trợ nguồn data khách hàng khách từ công ty và đội nhóm.

Được đào tạo các kiến thức về lĩnh vực bất động sản, kỹ năng tư vấn, đàm phán, khả năng tìm kiếm, phát triển các kênh bán hàng cá nhân

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo cấp cao

Tham gia các chương trình gắn kết, Teambuilding, sinh nhật tháng, ngày dịp lễ tết, khám sức khỏe định kỳ, tour dự án nghỉ dưỡng,...

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp cùng đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản, sáng tạo phát huy tối đa khả năng/thế mạnh của từng nhân viên kinh doanh, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.