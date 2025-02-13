Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Trí Kiên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 102 Hàng Đào,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện tiếp đón, tư vấn và thanh toán cho khách hàng về các sản phẩm trong cửa hàng;

- Sắp xếp, trưng bày và đảm bảo quầy kệ sạch sẽ, gọn gàng và đầy đủ hàng hoá theo yêu cầu của công ty;

- Pha các loại trà hàng ngày và theo yêu cầu (sẽ được training);

- Sắp xếp, dọn dẹp khu vực bán hàng và trong cửa hàng, quầy kệ và sản phẩm.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp;

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: từ 18 trở lên;

- Tiếng anh giao tiếp cơ bản, sẽ được đào tạo thêm;

- Trung thực, nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ;

- Giao tiếp tốt, thân thiện, yêu thích ngành dịch vụ;

- Có thể làm việc theo ca Parttime (tối thiểu 5 ca/ tuần).

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Trí Kiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lịch làm việc đăng ký theo từng tuần, phù hợp với lịch học, việc bận cá nhân.

- Thu nhập Full-time: từ 6tr5/tháng - Thử việc 1 tháng full lương cơ bản

- Thu nhập Part-time: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

- Cơ hội trau dồi vốn ngoại ngữ qua tư vấn với khách hàng nước ngoài, trau dồi tác phong làm việc qua quy trình làm việc chuẩn

- Chính sách ưu đãi giảm giá cho nhân viên

- Liên hệ phỏng vấn trực tiếp tại 102 Hàng Đào.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Trí Kiên

