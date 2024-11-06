Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Gia Lai

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trưng bày sản phẩm, kiểm soát tồn kho và công nợ khách hàng.

Tư vấn về sản phẩm và thị trường.

Hỗ trợ bán hàng cho khách hàng tại điểm bán.

Hoạt động chính ngoài thị trường dựa trên tuyến bán hàng ( danh sách khách hàng được công ty cung cấp; và phát triển khách hàng mới )

Giải quyết khiếu hại của khách hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của quản lý.

Phối hợp cùng bộ phận Trade Marketing/ Marketing triển khai các chương trình nhận diện hình ảnh, thương hiệu tại điểm bán.

Các công việc phát sinh khác phục vụ hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi : từ 25 đến 35 tuổi

Ưu tiên Trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm bán hàng các ngành hàng có độ phủ rộng, ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng (các sản phẩm Mẹ - bé và sản phẩm Dược tiêu dùng là một lợi thế)

Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, xử lý tình huống tốt

Làm việc độc lập và tính kỉ luật cao

Kỹ năng văn phòng (excel)

Tại CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + KPIs + doanh số.

- Hưởng mọi quyền lợi của luật lao động

- Được đào tạo kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn.

- Du lịch hằng năm.

Thời gian hợp đồng: 12 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM

