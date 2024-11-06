Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Đồng Nai
- Gia Lai
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Trưng bày sản phẩm, kiểm soát tồn kho và công nợ khách hàng.
Tư vấn về sản phẩm và thị trường.
Hỗ trợ bán hàng cho khách hàng tại điểm bán.
Hoạt động chính ngoài thị trường dựa trên tuyến bán hàng ( danh sách khách hàng được công ty cung cấp; và phát triển khách hàng mới )
Giải quyết khiếu hại của khách hàng.
Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của quản lý.
Phối hợp cùng bộ phận Trade Marketing/ Marketing triển khai các chương trình nhận diện hình ảnh, thương hiệu tại điểm bán.
Các công việc phát sinh khác phục vụ hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm bán hàng các ngành hàng có độ phủ rộng, ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng (các sản phẩm Mẹ - bé và sản phẩm Dược tiêu dùng là một lợi thế)
Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, xử lý tình huống tốt
Làm việc độc lập và tính kỉ luật cao
Kỹ năng văn phòng (excel)
Tại CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
-
- Hưởng mọi quyền lợi của luật lao động
- Được đào tạo kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn.
- Du lịch hằng năm.
Thời gian hợp đồng: 12 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI