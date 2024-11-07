Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 - 25 Nguyễn Văn Vịnh, P. Hiệp Tân, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Học và sử dụng thành thạo các sản phẩm phần mềm của công ty. Nắm rõ các căn cứ pháp lý;

- Liên lạc với Ban giám hiệu các trường học, các đối tác để trình bày giải pháp, tư vấn sản phẩm;

- Tổ chức các buổi tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm cho nhà trường/đại lý;

- Phối hợp với các phòng ban để hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm;

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ để nắm rõ các ưu nhược điểm; nắm bắt tâm lý khách hàng;

- Biết lập kế hoạch kinh doanh cho bản thân;

- Biết cách xử lý từ chối cũng như các kỹ năng thương lượng, thuyết phục khách hàng;

- Khéo léo, đẩy nhanh tốc độ ký kết hợp đồng;

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng;

- Báo cáo hiệu quả kinh doanh, các nhận định về thị trường, đối thủ, ... cho cấp trên hàng tuần;

- Phối hợp với các phòng ban để cải thiện sản phẩm/dịch vụ của công ty;

- Tạo mối quan hệ với các đối tác trong ngành để phát triển kinh doanh.

- Các yêu cầu khác khi có phát sinh.

Sản phẩm: Phần mềm Chuyển đổi số trong dạy, học và kiểm tra đánh giá. Các phần mềm quản lý trường học, học bạ điện tử.

Đối tượng làm việc: Thầy/cô ở các Phòng Giáo dục Quận/Huyện, thầy/cô ở các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TPHCM và các đối tác liên quan đến ngành Giáo dục.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường hoặc các vị trí liên quan;

- Ưu tiên đã làm các công việc/công ty liên quan đến trường học: cung cấp giáo viên dạy Tiếng Anh, STEM, phần mềm giáo dục, buôn bán thiết bị dành cho giáo dục, công nghệ giáo dục, buôn bán các sản phẩm khác cho nhà trường;

- Thành thạo các công cụ Microsoft Office;

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự hoạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu;

- Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán;

- Thành thạo các kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian;

- Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ; Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, xây dựng chiến lược;

- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi;

- Kỹ năng hiểu biết thị trường và khách hàng

- Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh. Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong ngành giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

05 ngày học việc: 100.000 đồng/ngày;

Lương cứng: Thoả thuận ( Lương CS + Lương KPI ) + Hoa hồng kinh doanh theo hợp đồng.

Thu nhập từ 15-50 triệu/tháng

Thời gian làm việc: - Sáng: 8h đến 12h, chiều: 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ 7 họp hàng tuần.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, lễ, tết theo qui định của pháp luật

Được hưởng hoa hồng thụ đồng hàng năm khi các trường tái ký hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA

