Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng:
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ OTC (thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, v.v...).
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong khu vực được giao.
Giới thiệu và bán sản phẩm:
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm OTC phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Đảm bảo sản phẩm được trưng bày đúng cách và đầy đủ tại các điểm bán lẻ.
Chịu trách nhiệm đạt chỉ tiêu doanh thu được giao.
Giám sát thị trường và đối thủ cạnh tranh:
Theo dõi, phân tích và báo cáo tình hình thị trường, đối thủ và xu hướng tiêu dùng.
Đảm bảo sản phẩm của công ty luôn có mặt tại các điểm bán và nâng cao khả năng cạnh tranh.
Quản lý đơn hàng và giao hàng:
Tiếp nhận, xử lý đơn hàng từ khách hàng và đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.
Theo dõi và quản lý tồn kho tại các cửa hàng để tránh tình trạng hết hàng (OOS).
Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng:
Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.
Đảm bảo khách hàng hài lòng và có trải nghiệm tốt khi sử dụng sản phẩm.
Báo cáo và thống kê:
Lập báo cáo doanh thu, tình hình bán hàng, các hoạt động bán hàng, và các vấn đề phát sinh gửi cho cấp trên.
Thực hiện báo cáo về tình hình trưng bày sản phẩm, chương trình khuyến mãi và các chương trình hỗ trợ khách hàng.
Hỗ trợ chương trình khuyến mãi và POSM:
Triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện tại các cửa hàng và điểm bán.
Quản lý, phân phối và trưng bày các vật phẩm quảng cáo POSM (Point-of-Sale Materials) tại các cửa hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp
Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng OTC hoặc ngành hàng tiêu dùng.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, năng động và chăm chỉ.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc cao.
Am hiểu thị trường, đối thủ và xu hướng tiêu dùng trong ngành OTC.

Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ Bảo hiểm khi trở thành nhân viên chính thức.
Xét thưởng KPI hàng tháng
Thu nhập theo năng lực, ổn định, chính sách thưởng cuối năm hấp dẫn
Cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 57A, Trung Mỹ Tây, P Trung Mỹ Tây, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

