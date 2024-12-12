Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Triphunter làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 107/15 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và quản lý tập dữ liệu khách hàng tiềm năng là các doanh nghiệp trong ngành du lịch.

Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng mới để chào sản phẩm Giải pháp AI Chatbot thế hệ mới.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp tùy chỉnh, đảm bảo các giải pháp phù hợp với mô hình kinh doanh và mang lại hiệu quả tối đa cho doanh nghiệp du lịch.

Đàm phán và thương lượng các điều khoản của hợp đồng (chi phí, phạm vi dịch vụ, thời gian triển khai, ...), chốt doanh số theo kế hoạch.

Phối hợp cùng bộ phận Marketing để thực hiện các chương trình quảng bá, tăng cường nhận diện sản phẩm trong ngành.

Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, đề xuất các phương án cải tiến cho cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Phát triển Kinh doanh B2B, ưu tiên trong lĩnh vực phần mềm và giải pháp công nghệ.

Có sẵn mối quan hệ và dữ liệu khách hàng doanh nghiệp trong ngành du lịch.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động và có khả năng chịu áp lực cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Triphunter Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tiên phong trong cuộc cách mạng AI ngành du lịch.

Mức lương cạnh tranh cùng với các khoản hoa hồng hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Triphunter

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin