Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Biển Bạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Biển Bạc
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Biển Bạc

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 18, Tòa nhà 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Nhân viên Kinh doanh kỹ thuật hệ thống điện nhẹ (Hệ thống camera giám sát, kiểm soát vào ra, cổng kiểm soát an ninh, kiểm soát bãi xe, hệ thống âm thanh, hệ thống giao thông thông minh, nhà thông minh và các hệ thống khác liên quan đến điện nhẹ…)
- Đọc hiểu, hoàn thiện bản vẽ thiết kế hệ thống;
- Khảo sát, bóc tách khối lượng thiết bị, vật tư, lập báo giá, dự toán
- Tham gia bảo vệ hồ sơ thiết kế, dự toán; lập hồ dự thầu;
- Thương thảo, ký kết hợp đồng với khách hàng;
- Phối hợp tham gia quá trình triển khai hợp đồng;
- Thời gian làm việc: Sáng từ: 8h00-12h00, chiều từ 13h30-17h30
- Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a) Năng lực và và trình độ chuyên môn:
- Chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành: Điện, Điện – điện tử; Tự động hóa; Điện tử - viễn thông; Điều khiển học kỹ thuật; Cơ điện tử, Công nghệ thông tin hoặc ngành nghề khác liên quan.
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng, vẽ Auto CAD.
- Có khả năng thiết kế hệ thống điện nhẹ, thiết bị mạng máy tính, thiết bị tin học.
- Có kinh nghiệm kinh doanh; quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng.
- Tiếng Anh đọc dịch được tài liệu kỹ thuật (giao tiếp tốt là lợi thế).
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ: Quản lý dự án, lập dự toán, chứng chỉ hành nghề thiết kế, đấu thầu, chứng chỉ khác liên quan đến công nghệ thống tin.
b) Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm ở ví trí Kinh doanh kỹ thuật theo mô tả công việc
c) Yêu cầu khác:
- Sẵn sàng đi công tác tỉnh dài ngày
- Nhiệt tình, cẩn thận trong công việc, ham học hỏi;
- Biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Biển Bạc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 18 triệu (thoả thuận theo năng lực), chế độ BHXH, phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Biển Bạc

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

