Tuyển Nhân viên kinh doanh Rosa ALba Resort Tuy Hòa làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Yên: - Thành Phố Tuy Hòa - Phú Yên, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch bán hàng theo tháng, quý, năm.

• Trực tiếp bán các sản phẩm dịch vụ dịch vụ lưu trú, phòng họp, hội nghị, hội thảo, tiệc và các dịch vụ khác của khu nghỉ dưỡng .

• Trực tiếp tìm kiếm khác hàng mới và chăm sóc những khách hàng truyền thống

• Phải dành thời gian tìm hiểu và nắm vững về chi tiết các sản phẩm của mình hỗ trợ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm tại resort/ khách sạn 4*, 5*.

Có bằng cấp chuyên môn phù hợp.

Giao tiếp tiếng anh tốt

Tại Rosa ALba Resort Tuy Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi: Tất cả quyền lợi theo chính sách, chế độ công ty.

Lương cơ bản+ lương hiệu quả doanh số hấp dẫn

Hỗ trợ ăn uống miễn phí tại công ty theo ca làm việc.

Đồng phục do công ty cấp phát.

Được hưởng đầy đủ các loại Bảo Hiểm theo Luật định khi ký hợp đồng chính thức đối với nhân viên làm chính thức.

Ngày nghỉ: 01 ngày/tuần, Phép năm: 12 ngày/năm.

Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rosa ALba Resort Tuy Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin