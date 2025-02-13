Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Biển Việt làm việc tại Phú Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Yên: - Toàn khu vực,Khánh Hòa, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Quản lý và chăm sóc khách hàng, tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng, giải đáp, tư vấn cho khách hàng về chất lượng, sản phẩm.

- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, phát triển và mở rộng thị trường.

- Thu hồi công nợ bán cho khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing, truyền thông, Thủy sản…

- Tin học văn phòng, sử dụng và giao tiếp bằng Tiếng Anh là 1 lợi thế ưu tiên

- Năng động , cầu tiến có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao

Tại Công Ty TNHH Biển Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, Cam kết được hưởng lương theo đúng năng lực.

- Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước.

- Được nghỉ 4 ngày/tháng và các ngày lễ tết, 12 ngày phép/năm, làm việc giờ hành chính 8h/ngày.

- Hàng năm được tham gia gói khám sức khỏe tổng quát , toàn diện tại cơ sở khám uy tín ở Nha Trang

- Được thưởng tiền hoặc quà vào các ngày lễ, sinh nhật.. trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Biển Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin