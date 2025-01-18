Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Yên: - Toàn khu vực,Khánh Hòa, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. CHI TIẾT CÔNG VIỆC: (Job details)

Thực hiện công tác kinh doanh, bán hàng, quản lý khu vực kinh doanh.

Công tác chăm sóc khách hàng, duy trì doanh số bán hàng theo qui định

Thực hiện công tác nghiên cứu khách hàng, thị trường để giới thiệu sản phẩm.

Kinh doanh phụ trách cáckênh:MT và GT cho khu vực Nha Trang và các tỉnh lân cận

Thông tin chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

2. TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

Làm việc trực tiếp với các khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng và phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty nhằm thực hiện thành công các chiến lược kinh doanh, đạt mục tiêu doanh số.

Quản lý dịch vụ khách hàng gồm: thời hạn Giao hàng, hậu mãi, các cam kết và duy trì mối quan hệ với khách hàng ở các cấp, đảm bảo sự thông suốt trong quá trình bán hàng.

Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại khu vực mình phụ trách.

Lập kế hoạch và triển khai phát triển mạng lưới khách hàng, tăng doanh số bán hàng.

Được đào tạo, huấn luyện: kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, báo cáo, cách thức trưng bày, bảo quản sản phẩm…

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

VP Cty: 10 Trương Đình Hội, P.16, Q.8, TP. HCM

CN Hà Nội: Số 2 ngõ 36, Trung Hòa, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại 1 trong các Tỉnh khu vực quản lý (chế độ công tác đầy đủ): Nha Trang, Hải Phòng, Nghệ An, Miền Tây,….

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II.YÊU CẦU: (Job Requirement)

có thể đi công tác các tỉnh lân cận

Nam, tuổi Từ 23 đến 38 tuổi

Kỹ năng cần thiết: (Required Skill)

Ưu tiên các ứng cử viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, F&B (thực phẩm, đồ uống,rượu thức uống có cồn,....)

Sẵn sàng đi công tác tỉnh trong thời gian làm việc.

Sức khỏe tốt. Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

Đam mê yêu thích công việc kinh doanh, mong muốn công việc có mức thu nhập tốt và gia tăng cơ hội nâng cao các kỹ năng toàn diện.

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, áp lực cao, trung thực, tự tin.

Tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ: (Benefit)

LCB: 12-20Tr++/ Tháng + % HH Tháng/ quý/ năm;

Hoa Hồng: hưởng mỗi 2 tháng, mỗi

Nhiều chương trình đãi ngộ thu hút khách và Doanh thu cao.

Luôn có Đội Marketing hỗ trợ để tăng tương tác thu hút khách hàng…

Môi trường làm việc thoải mái , lịch sự, sang trọng, đẳng cấp.

Cơ hội thăng tiến đối với nhân viên làm việc gắn bó lâu dài

Lương + Thưởng Hoa Hồng/ Thưởng kỳ,nămhấp dẫn. Thưởng chương trình, thưởng theo hạng mục,….

Xem xét tăng lương theo năng lực

Du lịch hằng năm (trong nước và ngoài nước), party cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

