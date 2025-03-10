Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Paris Pharm làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Paris Pharm
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Yên:

- Phú Yên, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch viếng thăm và chăm sóc khách hàng cũ;
- Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển thị trường được phân công
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng;
- Tiếp nhận đơn đặt hàng và hỗ trợ khách đặt hàng;
- Phối hợp với Sale admin xử lý các sự cố trong quá trình giao hàng (nếu có);
- Tiếp nhận phản ánh, khiếu nại từ khách hàng và báo cáo về Công ty để xử lý kịp thời cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm trình dược viên (kênh OTC) từ 1-2 năm;
- Đang bán các gam hàng không trùng với Paris Pharm (ưu tiên đang bán thuốc);
- Có mối quan hệ tốt với khách hàng;

Tại Công ty CP Paris Pharm Thì Được Hưởng Những Gì

- Không bắt buộc tham gia đào tạo;
- Được chủ động sắp sếp kế hoạch làm việc, Công ty không yêu cầu báo cáo lịch làm việc, không định vị và không yêu cầu Check in, chấm công;
- Công ty chỉ hỗ trợ Online, không hỗ trợ trực tiếp trên thị trường (trừ trường hợp ngoại lệ được Công ty xem xét);
- Các trường hợp ngừng cộng tác:
+ Trong 02 tuần cộng tác đầu tiên, không có đơn hàng nào phát sinh;
+ 03 tháng liên tục, doanh số net dưới 20.000.000đ/tháng;
+ Vi phạm các quy định chung của Công ty dẫn đến lộ bí mật hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín hoặc gây thiệt hại cho Công ty (Trong trường hợp này, ngoài việc ngừng cộng tác, Cộng tác viên phải chịu các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Paris Pharm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 152/2 đường số 9, P Linh Tây, Q Thủ Đức, TPHCM

