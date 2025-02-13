Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Phú Yên:
- Phú Yên, Huyện Phù Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mại cho khách hàng
Chăm sóc Khách hàng trước, trong và sau bán hàng
Chăm sóc khách hàng cũ và mở khách hàng mới để đảm bảo độ phủ cho sản phẩm
Các sản phẩm chính của công ty: kéo dán gạch, keo chà ron .....
Nắm bắt thông tin khách hàng và đối thủ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Trung cấp trở lên, chuyên ngành kinh tế....
Kinh nghiệm : 1 năm
Tuổi: 18-30t
Có phương tiện đi lại để phục vụ công việc
Ưu tiên các ứng viên thông thạo địa bàn, có kinh nghiệm thị trường cùng kênh phân phối ( vật liệu xây dựng, điện nước, sơn nước, gạch men)
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề, làm việc nhóm
Có tính hướng ngoại, năng động, chịu khó, có trách nhiệm
Kinh nghiệm : 1 năm
Tuổi: 18-30t
Có phương tiện đi lại để phục vụ công việc
Ưu tiên các ứng viên thông thạo địa bàn, có kinh nghiệm thị trường cùng kênh phân phối ( vật liệu xây dựng, điện nước, sơn nước, gạch men)
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề, làm việc nhóm
Có tính hướng ngoại, năng động, chịu khó, có trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 10 - 15 triệu ( Không giới hạn thu nhập)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được thưởng các dịp lễ trong năm và các chính sách phúc lợi khác theo quy định ( Tết âm lịch, Tết Dương lịch, 30/4 & 1/5,...)
Được đào tạo miễn phí, hướng dẫn tận tình
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được thưởng các dịp lễ trong năm và các chính sách phúc lợi khác theo quy định ( Tết âm lịch, Tết Dương lịch, 30/4 & 1/5,...)
Được đào tạo miễn phí, hướng dẫn tận tình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI