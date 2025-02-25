Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Công ty có Teabreak tại VP, bữa cơm trưa gia đình, team building hàng quý, du lịch hàng năm 5tr/ người. Tất cả các ngày lễ trong năm đều có thưởng từ 500.000 đ đến 1.000.000. Tháng lương thứ 13 + thưởng kinh doanh cuối năm. Các chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng hàng quý. Được mua bảo hiểm Bảo Việt.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm, khai thác, tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty cho khách hàng.
40% khách hàng là khách hàng cũ của công ty ( trong đó bán 80% là các sản phẩm công ty đã bán trước đó, 20% là chào sản phẩm mới )
60% khách hàng là kênh khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch, khu vui chơi thể thao...
Mỗi NVKD khi vào làm sẽ được học việc ( học sản phẩm và cách tư vấn, gặp gỡ khách hàng )trong 6 ngày.
Doanh số được giao cho từng tháng/ quý/ năm. Đạt doanh số mục nào được tính thưởng + KPI mục đó.
Chấm công, lên đơn hàng trên phần mềm. NVKD không cần lên công ty hàng ngày, cố định họp KD 1 buổi / tuần.
Doanh số giao hàng tháng, đạt từ 70% doanh số sẽ có thêm thu nhập phần hiệu quả công việc
Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả công việc.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu
Độ tuổi: từ khoảng 22 đến 38 tuổi.
Ưu tiên nếu đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ, mỹ phẩm, kênh nhà hàng , khách sạn.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Chịu khó, nhiệt huyết
Có kiến thức về kinh doanh, bán hàng, marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 10 triệu VND trở lên
Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

