Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Công ty có Teabreak tại VP, bữa cơm trưa gia đình, team building hàng quý, du lịch hàng năm 5tr/ người. Tất cả các ngày lễ trong năm đều có thưởng từ 500.000 đ đến 1.000.000. Tháng lương thứ 13 + thưởng kinh doanh cuối năm. Các chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng hàng quý. Được mua bảo hiểm Bảo Việt.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm, khai thác, tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty cho khách hàng.

40% khách hàng là khách hàng cũ của công ty ( trong đó bán 80% là các sản phẩm công ty đã bán trước đó, 20% là chào sản phẩm mới )

60% khách hàng là kênh khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch, khu vui chơi thể thao...

Mỗi NVKD khi vào làm sẽ được học việc ( học sản phẩm và cách tư vấn, gặp gỡ khách hàng )trong 6 ngày.

Doanh số được giao cho từng tháng/ quý/ năm. Đạt doanh số mục nào được tính thưởng + KPI mục đó.

Chấm công, lên đơn hàng trên phần mềm. NVKD không cần lên công ty hàng ngày, cố định họp KD 1 buổi / tuần.

Doanh số giao hàng tháng, đạt từ 70% doanh số sẽ có thêm thu nhập phần hiệu quả công việc

Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả công việc.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu

Độ tuổi: từ khoảng 22 đến 38 tuổi.

Ưu tiên nếu đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ, mỹ phẩm, kênh nhà hàng , khách sạn.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Chịu khó, nhiệt huyết

Có kiến thức về kinh doanh, bán hàng, marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin