Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LINH AGRITECH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - |||,Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Mô tả Công việc

Số lượng: Không giới hạn

· Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm, xây dựng hệ thống phân phối, chịu trách nhiệm về doanh số tại địa bàn phụ trách.

· Nhận thông tin đặt hàng, theo dõi đơn hàng, kịp thời trao đổi, xử lý các vấn đề liên quan đến việc giao hàng trong thẩm quyền.

· Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận phản hồi về sản phẩm, xử lý các khiếu nại nếu có phát sinh tại thị trường trong thẩm quyền.

· Theo dõi, đôn đốc công nợ khách hàng.

· Kế hợp với bộ phận Marketing thực hiện tổ chức, quảng bá sản phẩm theo từng chiến dịch.

· Khu vực: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Cần Thơ

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thuốc BVTV, phân bón từ 1 năm trở lên.

· Quyền lợi:

- Lương: 9 triệu+ hoa hồng tháng.

- KPIs, thưởng doanh số năm: theo quy chế công ty.

- Đóng BHXH theo luật định.

- Tham quan, nghỉ mát hàng năm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LINH AGRITECH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Đào tạo

Tăng lương

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LINH AGRITECH

