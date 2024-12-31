Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Real Chemical làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Real Chemical
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sắp xếp , vệ sinh hàng hóa , quầy kệ sạch sẽ
- Vui vẻ , thân thiện, hoạt bát, siêng năng, nhanh nhẹn, trung thực , chủ động trong công việc
- Trông coi hàng hóa, bán hàng và các công việc khác theo sự phân công của quản lý cửa hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có phương tiện liên lạc và di chuyển
Tại Công Ty TNHH Real Chemical Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Chế độ thưởng
Đào tạo
Phụ cấp
Công tác phí
Du lịch
Mức lương : Thảo thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Real Chemical
