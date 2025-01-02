Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Long:

- 93 Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP. Vĩnh Long

- Sa Đéc, Đồng Tháp

- Cần Thơ

- Cà Mau, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Thăm gặp, chăm sóc KH: thu phí, tư vấn quyền lợi, giải đáp thắc mắc, hổ trợ các thủ tục về nghiệp vụ bảo hiểm: ký kết HĐ, thay đổi thông tin, bồi thường ….
- KPI: 8.000.000 / tháng được cộng dồn tích lũy sẵn cho các tháng tiếp theo ( nên không bị áp lực về số ), KH được ký hợp đồng phí tháng, quí …
- Tuyển dụng và phát triển tổ chức theo năng lực và nhu cầu nhân sự của công ty.
- Tuyển dụng

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 26 -45
- Bằng cấp: Cao đẵng, đại học trở lên
- Tin học văn phòng
- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ tài chính: 9.450.000
- Chuyên cần: 500.000
- Chi phí chăm sóc KH + phụ cấp + thưởng
- Tổng thu nhập: 15.000.000 đồng / tháng trở lên.
Tổng thu nhập: 15.000.000 đồng / tháng trở lên.
- Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn, không giới hạn.
- Thưởng tháng, quý, năm và hàng năm.
- Đặc biệt có hỗ trợ khách hàng từ nhiều nguồn, dự án, chương trình khác nhau.
- Làm việc trong môi trường năng động, tích cực.
- Được phát triển kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia trong ngành – nơi tất cả những ý tưởng của bạn sẽ được lắng nghe, được cân nhắc và giúp đỡ để hoàn thiện từ chi tiết nhỏ nhất.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng và rộng mở.
- Được hỗ trợ phát triển lên quản lý cấp cao.
- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu .
- Cơ hội đi du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm.
- Thời gian làm việc: 8h30 - 11h30 từ thứ 2 – 6. Thứ 7 và chủ nhật nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

