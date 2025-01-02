Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: - 93 Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP. Vĩnh Long - Sa Đéc, Đồng Tháp - Cần Thơ - Cà Mau, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Thăm gặp, chăm sóc KH: thu phí, tư vấn quyền lợi, giải đáp thắc mắc, hổ trợ các thủ tục về nghiệp vụ bảo hiểm: ký kết HĐ, thay đổi thông tin, bồi thường ….

- KPI: 8.000.000 / tháng được cộng dồn tích lũy sẵn cho các tháng tiếp theo ( nên không bị áp lực về số ), KH được ký hợp đồng phí tháng, quí …

- Tuyển dụng và phát triển tổ chức theo năng lực và nhu cầu nhân sự của công ty.

- Tuyển dụng

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 26 -45

- Bằng cấp: Cao đẵng, đại học trở lên

- Tin học văn phòng

- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ tài chính: 9.450.000

- Chuyên cần: 500.000

- Chi phí chăm sóc KH + phụ cấp + thưởng

- Tổng thu nhập: 15.000.000 đồng / tháng trở lên.

- Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn, không giới hạn.

- Thưởng tháng, quý, năm và hàng năm.

- Đặc biệt có hỗ trợ khách hàng từ nhiều nguồn, dự án, chương trình khác nhau.

- Làm việc trong môi trường năng động, tích cực.

- Được phát triển kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia trong ngành – nơi tất cả những ý tưởng của bạn sẽ được lắng nghe, được cân nhắc và giúp đỡ để hoàn thiện từ chi tiết nhỏ nhất.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng và rộng mở.

- Được hỗ trợ phát triển lên quản lý cấp cao.

- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu .

- Cơ hội đi du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm.

- Thời gian làm việc: 8h30 - 11h30 từ thứ 2 – 6. Thứ 7 và chủ nhật nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

