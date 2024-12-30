Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - West Food Company, KCN Cái Sơn Hàng Bàng, Hoàng Quốc Việt, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển thị trường

- Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

- Lấy đơn hàng từ khách hàng về công ty nhằm gia tăng doanh số.

- Báo cáo kết quả kinh doanh cho cấp trên

- Thanh toán những chi phí liên quan đến kế hoạch bán hàng hoặc mục đích tìm kiếm khách hàng mới

- Theo dõi yêu cầu xuất hóa đơn điện tử, hỗ trợ theo dõi công nợ khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trưởng Kinh tế/thương mại hoặc các ngành nghề có liên quan

- Anh Văn giao tiếp

- Kiến thức bán hàng thực phẩm, nông sản

- Chủ động tìm hiểu thông tin thị trường / Khách hàng / đối thủ

Tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thương: Thỏa thuận, cạnh tranh.

- Thưởng theo kết quả kinh doanh

- Được tham gia BHXH;

- Chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định Công ty và pháp luật lao động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây

