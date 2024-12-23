Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 181, Võ Văn Kiệt, An Thới, Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện theo các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh được phân công về việc tiếp thị, tìm kiếm, chăm sóc khách hàng và thu hồi công nợ.

- Duy trì chăm sóc hiện khách hàng hiện hữu, khai thác tìm kiếm khách hàng mới, phát triển hệ thống cộng tác viên.

- Tư vấn và phát triển các gói dịch vụ sức khỏe phù hợp các đối tượng khách hàng.

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu chung

- Giới tính: Nam/Nữ

- Số lượng: 05 người

- Tuổi: Dưới 35 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

- Có hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc bán hàng, chăm sóc khách hàng và kinh doanh. Ưu tiên có kinh nghiệm.

* Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo.

- Khả năng thuyết phục tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và sự cố nhạy bén.

- Chấp nhận đi thị trường.

- Có thể đi công tác xa (trong ngày).

- Tận tâm, trung thực, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc.

- Mong muốn gắn bó lâu dài, góp phần vào sự phát triển cho tập thể Phòng khám Đa Khoa Center Lab.

Tại Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật BHXH

* Đặc biệt có chế độ khám chữa bệnh ưu tiên cho nhân viên và người thân nhân viên.

- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết.

- Chế độ khác: Được tham gia các hoạt động du lịch hằng năm, hưởng chế độ sinh nhật nhân viên hàng tháng, hưởng chế độ hiếu hỷ, ... và các chế độ khác theo luật định.

- Thưởng, các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của phòng khám

- Chế độ tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và theo hiệu quả hoạt động của phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin