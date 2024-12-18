Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dr.durian làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Dr.durian
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công Ty TNHH Dr.durian

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dr.durian

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- 12 Phạm Thế Hiển, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm khi khách đến mua hàng tại Cửa Hàng
-Chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, đi thăm vườn cùng với NV Kỹ Thuật.
- Quản lý hệ thống hàng hoá, date, doanh thu, công nợ, lập báo cáo chi tiết hàng tháng
- Chăm sóc cửa hàng, điểm bán, quản lý cơ sở vật chất tại nơi làm việc
- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật về hệ thống dữ liệu khách hàng, lịch sử mua hàng của nông dân
- Hướng dẫn nông dân sử dụng hàng hoá theo quy trình của hệ thống
- Phát triển hệ thống bán hàng online, hỗ trợ vận chuyển hàng hoá bán online
-Theo dõi thông tin khách hàng, gọi điện chăm sóc khách hàng
-Tìm kiếm khách hàng mới trên các mạng xã hội hiện hành
-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ Công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Bắt buộc Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học....
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng và giao tiếp tốt. Chịu áp lực có khả năng làm việc độc lập.
- Thành thạo vi tính văn phòng

Tại Công Ty TNHH Dr.durian Thì Được Hưởng Những Gì

-Hỗ trợ chỗ ở, cơm trưa khi nhận việc chính thức
- Cơ hội phát triển và thăng tiến cao
- Nhiều quyền lợi khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, thu nhập = Lương cơ bản +hiệu quả công việc+thưởng doanh số
-Đóng BHXH khi là nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dr.durian

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dr.durian

Công Ty TNHH Dr.durian

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 12 Phạm Thế Hiển, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

