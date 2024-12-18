Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dr.durian làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 12 Phạm Thế Hiển, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm khi khách đến mua hàng tại Cửa Hàng

-Chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, đi thăm vườn cùng với NV Kỹ Thuật.

- Quản lý hệ thống hàng hoá, date, doanh thu, công nợ, lập báo cáo chi tiết hàng tháng

- Chăm sóc cửa hàng, điểm bán, quản lý cơ sở vật chất tại nơi làm việc

- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật về hệ thống dữ liệu khách hàng, lịch sử mua hàng của nông dân

- Hướng dẫn nông dân sử dụng hàng hoá theo quy trình của hệ thống

- Phát triển hệ thống bán hàng online, hỗ trợ vận chuyển hàng hoá bán online

-Theo dõi thông tin khách hàng, gọi điện chăm sóc khách hàng

-Tìm kiếm khách hàng mới trên các mạng xã hội hiện hành

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ Công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Bắt buộc Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học....

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng và giao tiếp tốt. Chịu áp lực có khả năng làm việc độc lập.

- Thành thạo vi tính văn phòng

Tại Công Ty TNHH Dr.durian Thì Được Hưởng Những Gì

-Hỗ trợ chỗ ở, cơm trưa khi nhận việc chính thức

- Cơ hội phát triển và thăng tiến cao

- Nhiều quyền lợi khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, thu nhập = Lương cơ bản +hiệu quả công việc+thưởng doanh số

-Đóng BHXH khi là nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dr.durian

