Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Gọi điện, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty

Trực page, nhắn tin với khách hàng qua phần mền công ty cung cấp

Giải đáp thắc mắc khách hàng cũ về sản phẩm công ty, push sale khách hàng mới

Chủ động tiếp nhận cuộc gọi, gọi điện trao đổi với khách hàng, không ngại gọi điện

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng trở lên telesales, tư vấn khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp tại cửa hàng

Có laptop làm việc

Nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe

Hộ khẩu hoặc địa chỉ tạm trú tại Cần Thơ và các tỉnh miền tây

Có thể xoay ca linh động theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp

Lương cứng 5.000.000 + Hoa hồng (thu nhập từ 12.000.000 - 20.000.000 đồng)

Làm việc 100% Online tại nhà

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm

- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần

- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)

- Được thưởng lễ tết, sinh nhật

- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật

- Phép năm: 12 ngày

- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

