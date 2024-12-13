Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu
Gọi điện, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty
Trực page, nhắn tin với khách hàng qua phần mền công ty cung cấp
Giải đáp thắc mắc khách hàng cũ về sản phẩm công ty, push sale khách hàng mới
Chủ động tiếp nhận cuộc gọi, gọi điện trao đổi với khách hàng, không ngại gọi điện
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng trở lên telesales, tư vấn khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp tại cửa hàng
Có laptop làm việc
Nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe
Hộ khẩu hoặc địa chỉ tạm trú tại Cần Thơ và các tỉnh miền tây
Có thể xoay ca linh động theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp
Lương cứng 5.000.000 + Hoa hồng (thu nhập từ 12.000.000 - 20.000.000 đồng)
Làm việc 100% Online tại nhà
Có laptop làm việc
Nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe
Hộ khẩu hoặc địa chỉ tạm trú tại Cần Thơ và các tỉnh miền tây
Có thể xoay ca linh động theo sự sắp xếp của Quản lý trực tiếp
Lương cứng 5.000.000 + Hoa hồng (thu nhập từ 12.000.000 - 20.000.000 đồng)
Làm việc 100% Online tại nhà
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì
- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm
- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần
- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)
- Được thưởng lễ tết, sinh nhật
- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật
- Phép năm: 12 ngày
- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%
- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần
- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)
- Được thưởng lễ tết, sinh nhật
- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật
- Phép năm: 12 ngày
- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI