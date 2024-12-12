Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giao tiếp với khách hàng thường xuyên để nhận đơn hàng qua các kênh online (Web, Zalo, Facebook, điện thoại,...) nhằm tăng doanh số, tần suất mua hàng.

- Chủ động liên lạc để chăm sóc khách hàng và lấy đơn hàng.

- Nhập và xử lý đơn hàng vào hệ thống.

- Cập nhật các phản hồi của khách hàng vào báo cáo và gửi cho các bộ phận liên quan.

- Soạn đơn hàng, thu gom hàng hóa theo đơn đặt hàng, xuất hóa đơn và bàn giao cho nhân viên vận chuyển giao hàng tới cho khách hàng

- Kiểm soát quá trình giao hàng của nhân viên vận chuyển, đảm bảo đúng đơn hàng, đúng khách hàng, đúng thời gian & địa điểm giao hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt ngiệp Cao đẳng/Đại học có liên quan

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm về bán hàng qua điện thoại, thương mại điện tử hoặc đặt hàng

- Giọng nói thân thiện, biết lắng nghe và hiểu người đối diện.

- Có tinh thần trách nhiệm cao; cẩn thận, siêng năng; tính kỷ luật cao.

- Trung thực, năng động, linh hoạt, sáng tạo, cầu tiến

- Có khả năng giải quyết vấn đề tốt trên điện thoại.

- Có khả năng giap tiếp bằng tiếng Anh (ưu tiên)

- Sử dụng tốt máy vi tính và các hệ thống

Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

- Mức lương cạnh tranh, lương thử việc bằng 100% lương chính thức và có tham gia bảo hiểm đầy đủ

- Nghỉ phép: 15 ngày phép / năm

- Nghỉ hằng tuần: 1 ngày OFF/ tuần

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

- Có lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )

