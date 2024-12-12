Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 151/1 Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP.CT,Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Lên ý tưởng, lập kế hoạch, thiết kế kịch bản tư vấn phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện việc tư vấn hiệu quả;

- Chăm sóc khách hàng truyền thống và tìm kiếm nguồn khách hàng mới thông qua Hotline và trang mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo, ...) của công ty;

- Tiếp nhận và tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của công ty đến với khách hàng/phụ huynh;

- Tiếp nhận các cuộc gọi tư vấn dịch vụ, giải đáp các câu hỏi thắc mắc hoặc chuyển tiếp cuộc gọi đến bộ phận có liên quan;

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề góp ý, thắc mắc của khách hàng;

- Tổng hợp, báo cáo và giải quyết các thông tin phản hồi từ phía khách hàng;

- Thực hiện hiệu quả chỉ số KPIs cho cá nhân/phòng;

- Quản lý việc thu, nộp học phí (nếu có);

- Các công việc khác khi có yêu cầu;

- Nội dung công việc sẽ được trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Quản trị văn phòng ... và các chuyên ngành khác có liên quan;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Sử dụng được các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa, thiết kế ảnh, video cơ bản;

- Am hiểu & sử dụng thông thạo các công cụ online (Facebook, Zalo, Tiktok, Web, Fanpages, ...)

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm;

- Năng động, giao tiếp - ứng xử tốt, khả năng tư vấn, thuyết phục tốt;

- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiêm·

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Đồng phục

Tăng lương

- Lương thỏa thuận; Hoa hồng; Thưởng doanh số;

- Đầy đủ các chế độ theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN);

- Hỗ trợ cơm trưa tại trường;

- Nghỉ Lễ, Tết, ... theo quy định;

- Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn

