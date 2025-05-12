Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1. Tìm kiếm và tiếp cận tập khách hàng trực tiếp có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.

2. Tư vấn cho khách hàng những sản phẩm nội thất phù hợp với nhu cầu của họ. Hoặc nhân viên kinh doanh có nhiệm vụ kết nối khách hàng với bộ phận thiết kế của công ty để giải quyết một số nhu cầu khác của khách hàng trong thiết kế.

3. Đưa ra cho khách hàng bảng giá tổng hợp về quá trình thiết kế và thi công để khách hàng có thể nắm được thông tin và đưa ra quyết định.

4. Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng. Nhân viên kinh doanh có trách nhiệm giúp khách hàng hiểu về các điều khoản trong hợp đồng trước khi tiến hành ký kết.

5. Theo dõi quá trình thực hiện của công ty với khách hàng để có những góp ý và điều chỉnh kịp thời, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng đã cam kết với khách hàng. Đồng thời phối hợp với các bộ phận kỹ thuật và kế toán để đảm bảo việc thanh quyết toán của công ty với khách hàng.

6. Tổng hợp kế hoạch và báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý/năm một cách thường xuyên, khoa học và phù hợp với quy định của doanh nghiệp.

7. Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty một cách hiệu quả nhất

8. Đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.

Kĩ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán công việc tốt.

Kĩ năng tổ chức và sắp xếp công việc cao.

Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm sale ở lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên tốt nghiệp đại học khoa ngành liên quan: QTKD, kinh tế, thương mại, kiến trúc, ...

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-10tr tùy năng lực, kinh nghiệm + % hoa hồng ( tổng >30 tr). Tăng lương định kì theo năm

Thu nhập không giới hạn dựa trên chính sách % hoa hồng cao và hấp dẫn

Không áp KPI trong 2 tháng đầu tiên, Phụ cấp đi công tác

Được trang bị công cụ, dụng cụ hỗ trợ công việc cần thiết trong quá trình làm việc

Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của công ty

Hỗ trợ chuyên môn từ phía MKT – KT và trực tiếp từ GĐ công ty

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân và không giới hạn thăng tiến

Lương tháng 13,14, team buiding, thưởng các dịp Lễ Tết.... cùng các chính sách phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TT- S

