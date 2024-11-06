Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Kinh doanh bao bì

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh bao bì Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 934 D3, Đường D, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Hoạch định chiến lược kinh doanh nội địa của Công ty từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng dòng đời sản phẩm.
Định hướng và xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở chỉ tiêu Công ty giao.
Xây dựng và thực hiện đúng ngân sách hoạt động của Khối Kinh doanh Nội địa.
Triển khai hoạt động kinh doanh các kênh : B2B theo từng quý/năm cho Công ty.
Theo dõi kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng, thanh toán, thu hồi công nợ và cấp hạn mức tín dụng cho từng đối tượng khách hàng. Chăm sóc khách hàng, xử lý các khiếu nại của khách hàng
Xây dựng và tổ chức chiến lược quảng bá và phát triển thương hiệu sản phẩm Công ty.
Tổ chức, phân công các bộ phận/ nhân viên tìm kiếm thông tin, theo dõi khách hàng, dự án đấu thầu.
Phân công nhân viên kinh doanh nghiên cứu thu thập thông tin thị trường sản phẩm, đề xuất phát triển sản phẩm mẫu mới
Tìm hiểu thông tin đối thủ bán hàng về giá, tổ chức bán hàng, khuyến mãi chiết khấu
Tạo lập tinh thần đồng đội, hợp tác phối hợp giữa các nhân viên trong bộ phận và trong công ty
Tổ chức cung cấp thông tin cho các phòng ban liên quan thực hiện các công việc triển khai đơn hàng.
Tổ chức phát triển các nhà phân phối tiềm năng.
Điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị tìm kiếm khách hàng của Công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
Báo cáo với TGĐ công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến TGĐ, bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.
Giám sát đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền; đảm bảo mục tiêu chung của Công ty đạt kết quả tối ưu.
Tổ chức thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu.
Quản lý khách hàng, thực hiện đánh giá, xếp loại cho từng khách hàng theo tiêu chí và quy định của Công ty.
Xây dựng chính sách kinh doanh sao cho phù hợp với đặc thù từng Phòng kinh doanh và thúc đầy doanh số bán hàng hiệu quả. Gồm: chính sách phát triển thị trường chính sách phát triển thương hiệu, chính sách giá, chiết khấu,..
Xây dựng chính sách chiết khấu & hoa hồng trong bán hàng
Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn người kế thừa cấp quản lý và nhân viên
- Phải có hoạt động đánh giá các đối thủ cạnh tranh và thị trường theo quý, làm mạnh công tác Marketing về nghiên cứu thị trường , về sản phẩm mới...
- Xây dựng kế hoạch đào tạo theo Quý cho các bộ phận kinh doanh.
- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại...
Trên 05 năm kinh nghiệm vị trí giám đốc kinh doanh, hoặc TP Kinh doanh các công ty có quy mô trên 500 người
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm kinh doanh lĩnh vực bao bì, nhựa, hàng tiêu dùng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 30-50tr+ Phụ cấp điện thoại, xăng
Thưởng đạt từ 80% KPI doanh số bán hàng
Thưởng phát sinh khách hàng mới
Thưởng giá bán tốt, chênh lệch so với giá bán niêm yết từ công ty
Thưởng thu hồi công nợ tốt.
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, từ T2 – T7
Có đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động.
Hỗ trợ cơm trưa, phụ cấp cho phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.
Lương tháng 13 (1-2 tháng lương) và thưởng hiệu quả công việc theo quy chế của công ty hàng quý và hàng năm.
Tặng quà cho CBCNV vào ngày sinh nhật, 8/3, 1/6, Tết Trung thu, 20/10, tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 934 D3, đường D, Cụm 2 Khu Công Nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

