Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 934 D3, Đường D, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, Quận 2

Hoạch định chiến lược kinh doanh nội địa của Công ty từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng dòng đời sản phẩm.

Định hướng và xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở chỉ tiêu Công ty giao.

Xây dựng và thực hiện đúng ngân sách hoạt động của Khối Kinh doanh Nội địa.

Triển khai hoạt động kinh doanh các kênh : B2B theo từng quý/năm cho Công ty.

Theo dõi kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng, thanh toán, thu hồi công nợ và cấp hạn mức tín dụng cho từng đối tượng khách hàng. Chăm sóc khách hàng, xử lý các khiếu nại của khách hàng

Xây dựng và tổ chức chiến lược quảng bá và phát triển thương hiệu sản phẩm Công ty.

Tổ chức, phân công các bộ phận/ nhân viên tìm kiếm thông tin, theo dõi khách hàng, dự án đấu thầu.

Phân công nhân viên kinh doanh nghiên cứu thu thập thông tin thị trường sản phẩm, đề xuất phát triển sản phẩm mẫu mới

Tìm hiểu thông tin đối thủ bán hàng về giá, tổ chức bán hàng, khuyến mãi chiết khấu

Tạo lập tinh thần đồng đội, hợp tác phối hợp giữa các nhân viên trong bộ phận và trong công ty

Tổ chức cung cấp thông tin cho các phòng ban liên quan thực hiện các công việc triển khai đơn hàng.

Tổ chức phát triển các nhà phân phối tiềm năng.

Điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị tìm kiếm khách hàng của Công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.

Báo cáo với TGĐ công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến TGĐ, bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

Giám sát đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền; đảm bảo mục tiêu chung của Công ty đạt kết quả tối ưu.

Tổ chức thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu.

Quản lý khách hàng, thực hiện đánh giá, xếp loại cho từng khách hàng theo tiêu chí và quy định của Công ty.

Xây dựng chính sách kinh doanh sao cho phù hợp với đặc thù từng Phòng kinh doanh và thúc đầy doanh số bán hàng hiệu quả. Gồm: chính sách phát triển thị trường chính sách phát triển thương hiệu, chính sách giá, chiết khấu,..

Xây dựng chính sách chiết khấu & hoa hồng trong bán hàng

Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn người kế thừa cấp quản lý và nhân viên

- Phải có hoạt động đánh giá các đối thủ cạnh tranh và thị trường theo quý, làm mạnh công tác Marketing về nghiên cứu thị trường , về sản phẩm mới...

- Xây dựng kế hoạch đào tạo theo Quý cho các bộ phận kinh doanh.

- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ

Tốt nghiệp ĐH các ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại...

Trên 05 năm kinh nghiệm vị trí giám đốc kinh doanh, hoặc TP Kinh doanh các công ty có quy mô trên 500 người

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm kinh doanh lĩnh vực bao bì, nhựa, hàng tiêu dùng

Lương 30-50tr+ Phụ cấp điện thoại, xăng

Thưởng đạt từ 80% KPI doanh số bán hàng

Thưởng phát sinh khách hàng mới

Thưởng giá bán tốt, chênh lệch so với giá bán niêm yết từ công ty

Thưởng thu hồi công nợ tốt.

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, từ T2 – T7

Có đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động.

Hỗ trợ cơm trưa, phụ cấp cho phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Lương tháng 13 (1-2 tháng lương) và thưởng hiệu quả công việc theo quy chế của công ty hàng quý và hàng năm.

Tặng quà cho CBCNV vào ngày sinh nhật, 8/3, 1/6, Tết Trung thu, 20/10, tết...

