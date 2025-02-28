Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH XNK Bobi craft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 742/8 Nguyễn Kiệm, P4, Phú Nhuận, HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thời gian và địa điểm làm việc: T2-T6 từ 8h đến 17h30, T7 từ 8h đến 12h

Tại VP: 742/8 Nguyễn Kiệm, P4, Phú Nhuận, HCM

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh tốt; kỹ năng giao tiếp tốt, có thể đàm phán và thuyết phục.

- Có kinh nghiệm tối thiểu trong việc đảm nhận phát triển thị trường ; tìm kiếm khách hàng ;bán hàng

- Có khả năng tạo mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng, duy trì khách hàng truyền thống.

- Đam mê kinh doanh.

- Thái độ tích cực, chủ động

Tại Công ty TNHH XNK Bobi craft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: TỪ 10 triệu + Commission (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Thời gian thử việc 2 tháng ( lương 85%)

Được làm việc trong môi trường vui vẻ, thân thiện

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo chính sách công ty.

Được giảm 30% khi mua các sản phẩm của công ty.

THỰC TẬP SINH : LƯƠNG HỖ TRỢ 2 TRIỆU/THÁNG ( THỜI GIAN TT TỐI THIỂU 3 THÁNG )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Bobi craft

