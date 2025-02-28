Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH XNK Bobi craft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH XNK Bobi craft
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 742/8 Nguyễn Kiệm, P4, Phú Nhuận, HCM, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Thời gian và địa điểm làm việc: T2-T6 từ 8h đến 17h30, T7 từ 8h đến 12h
Thời gian và địa điểm làm việc:
Tại VP: 742/8 Nguyễn Kiệm, P4, Phú Nhuận, HCM
Tại VP
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh tốt; kỹ năng giao tiếp tốt, có thể đàm phán và thuyết phục.
- Có kinh nghiệm tối thiểu trong việc đảm nhận phát triển thị trường ; tìm kiếm khách hàng ;bán hàng
- Có khả năng tạo mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng, duy trì khách hàng truyền thống.
- Đam mê kinh doanh.
- Thái độ tích cực, chủ động
Tại Công ty TNHH XNK Bobi craft Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: TỪ 10 triệu + Commission (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
Thời gian thử việc 2 tháng ( lương 85%)
Được làm việc trong môi trường vui vẻ, thân thiện
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo chính sách công ty.
Được giảm 30% khi mua các sản phẩm của công ty.
THỰC TẬP SINH : LƯƠNG HỖ TRỢ 2 TRIỆU/THÁNG ( THỜI GIAN TT TỐI THIỂU 3 THÁNG )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Bobi craft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
