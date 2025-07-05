Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BETEC INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BETEC INC
- Hồ Chí Minh: Số 43, đường số 5, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bao bì nhựa, bao gồm cả kênh B2B (doanh nghiệp, nhà máy, đại lý) và B2C.
Thường xuyên đi thị trường để khảo sát xu hướng ngành, thu thập thông tin thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng và phân tích đối thủ cạnh tranh.
Tư vấn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu của từng khách hàng; lập báo giá, đàm phán và chốt đơn hàng hiệu quả.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại nhằm gia tăng doanh số và giữ chân khách hàng.
Thực hiện báo cáo công việc chính xác, cập nhật kịp thời và phản hồi thông tin cho cấp trên để hỗ trợ hoạch định chiến lược.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên, luôn hướng đến việc vượt chỉ tiêu đề ra.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh thị trường, ưu tiên ngành công nghiệp hoặc bao bì
Siêng năng, chủ động và linh hoạt trong công việc
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt
Yêu thích công việc di chuyển ngoài trời và gặp gỡ khách hàng thường xuyên
Tại CÔNG TY TNHH BETEC INC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7.000.000 - 12.000.000 VND
Phụ cấp xăng xe: 1.000.000 VND/tháng
Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số bán hàng
Được cấp SIM điện thoại công ty để liên lạc thuận tiện
Thưởng tháng 13, du lịch công ty hàng năm để gắn kết đội ngũ
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BETEC INC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
