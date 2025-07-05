Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BETEC INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 43, đường số 5, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bao bì nhựa, bao gồm cả kênh B2B (doanh nghiệp, nhà máy, đại lý) và B2C.

Thường xuyên đi thị trường để khảo sát xu hướng ngành, thu thập thông tin thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng và phân tích đối thủ cạnh tranh.

Tư vấn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu của từng khách hàng; lập báo giá, đàm phán và chốt đơn hàng hiệu quả.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại nhằm gia tăng doanh số và giữ chân khách hàng.

Thực hiện báo cáo công việc chính xác, cập nhật kịp thời và phản hồi thông tin cho cấp trên để hỗ trợ hoạch định chiến lược.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên, luôn hướng đến việc vượt chỉ tiêu đề ra.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ từ 25 tuổi

Ứng viên có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh thị trường, ưu tiên ngành công nghiệp hoặc bao bì

Siêng năng, chủ động và linh hoạt trong công việc

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt

Yêu thích công việc di chuyển ngoài trời và gặp gỡ khách hàng thường xuyên

Quyền Lợi

Thu nhập hàng tháng hấp dẫn: từ 8,5 triệu đến 20 triệu VND+++++

Lương cơ bản: 7.000.000 - 12.000.000 VND

Phụ cấp xăng xe: 1.000.000 VND/tháng

Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số bán hàng

Được cấp SIM điện thoại công ty để liên lạc thuận tiện

Thưởng tháng 13, du lịch công ty hàng năm để gắn kết đội ngũ

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển

