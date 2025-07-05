Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM IN NGUYÊN PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SX TM IN NGUYÊN PHONG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường số 18, P.Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sale bên ngành bao bì giấy
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
Chăm sóc và theo dõi khách hàng cũ
Lên đơn đặt hàng , theo dõi tiến độ đơn hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 20 – 35 tuổi
Ưu tiên người có kinh nghiệm
Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
Siêng năng, kiên trì, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH SX TM IN NGUYÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10 - 15 triệu (Lương căn bản + phụ cấp xăng xe - điện thoại + thưởng KPIs hằng tháng + Hoa hồng theo đơn đặt hàng + thưởng theo bậc doanh số )
Thử việc nhận 100% lương
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 và các khoản phúc lợi khác.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM IN NGUYÊN PHONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
