Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 - 67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tham gia triển khai kế hoạch kinh doanh theo định hướng của công ty - Tổng đại lý phân phối độc quyền các dự án;

Tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu, giao dịch sản phẩm bất động sản, như: (được đào tạo khi onboard & được quản lý/đồng nghiệp hỗ trợ)

Được nhận data nóng từ đội ngũ marketing, truyền thông để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh theo từng giai đoạn của dự án.

Có Quản lý và đồng đội luôn kề vai sát cánh – cùng tư vấn, chốt deal, đồng hành trong từng giao dịch

Báo cáo tiến độ và kết quả công việc định kỳ cho cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm cuối (đang thực tập hoặc chờ bằng) hoặc đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, có thể làm việc full-time.

Đam mê kinh doanh, có tinh thần cầu tiến và mong muốn thu nhập cao.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách lắng nghe và xử lý tình huống linh hoạt.

Có điện thoại, xe máy và laptop để hỗ trợ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến từ thực tập sinh lên Nhân viên => Trưởng Phòng, Giám đốc sàn... với lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Lương cố định: lương cứng (không phụ thuộc KPI) từ 6.500.000 - 15.000.000đ/tháng + thưởng hoa hồng + thưởng đạt KPI;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định;

Thưởng nóng áp dụng chung cho mọi nhân sự ngay sau khi chốt cọc; Được hưởng hoa hồng CHI TRẢ NGAY từ 1% đến 4,2% giá trị sản phẩm từ 50 – 100 - ... triệu;

Được tham gia các chính sách: Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng quý lên đến 12 THÁNG LƯƠNG, Thưởng nóng bằng hiện vật/hiện kim, giải thưởng Best Seller hàng quý, Thưởng tháng 13++, Thưởng lễ tết...

Hỗ trợ Phí Marketing; 100% chi phí điện thoại, xăng Xe; Hỗ trợ data khách hàng;

Môi trường làm việc: Môi trường trẻ, vui tính cùng nhiều đồng nghiệp tràn đầy kinh nghiệm sẵn sàng support đồng đội;

Tham gia khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng bán hàng, chốt deal, marketing,.. và cấp chứng nhận sau khóa học hoàn toàn miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

