Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MG INVEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 35 Lê Văn Thiêm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau: mạng xã hội, quảng cáo, sự kiện,...

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm bất động sản của công ty(thuộc các dự án của Vinhomes như Vins Móng Cái, Vins Phú Quốc, Vins Đan Phượng, MIK, MASTERIE v..v và các sản phẩm khác ): vị trí, thiết kế, tiện ích, giá cả,...

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm thủ tục mua bán, ký kết hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các vấn đề liên quan.

Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, phân tích đối thủ cạnh tranh.

- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng

- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược

- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …

- Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ Từ 18 – 50 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

- Ứng viên có kinh nghiệm, đam mê kinh doanh là ưu thế

- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 200 triệu VND

- Thu nhập hấp dẫn bao gồm: LƯƠNG CB + HOA HỒNG + THƯỞNG NÓNG

+ Lương cơ bản: 4 - 8 triệu nhận ngay khi thử việc và khi không yêu cầu phát sinh doanh số.

+ Hoa hồng không giới hạn, tự hào là đơn vị BĐS có hoa hồng cao nhất hiện nay.

+ Thưởng nóng x2 x3 x4 hấp dẫn từ công ty và chủ đầu tư (30-100 triệu/căn). Nhận liền tay khi khách hàng ký HĐ mua bán.

Một sale TRUNG BÌNH tại MG LAND có thu nhập bình quân 50 triệu/tháng

- Được hỗ trợ data khách nét, sale tập trung tư vấn và chốt khách

- Được tham gia khóa đào tạo Môi giới BĐS của Công ty. Giỏ hàng ĐỘC QUYỀN lên tới hàng trăm căn

- Hỗ trợ lên đến 90% chi phí Marketing, và công ty cũng có team Digital MKT riêng để hỗ trợ chạy quảng cáo cho Sales

- Cơ hội thăng tiến lên TPKD, GDKD ... chỉ sau 3 tháng

- Các cơ chế, quyền lợi khác dành cho nhân viên tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

