Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật NK làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TT5 - 1b - 29 Đại Kim, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội - 91 - 93 Đường Đinh Thị Thi, khu dân cư, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - A22 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải Châu, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Phụ trách tư vấn, chăm sóc khách hàng theo ngành công nghiệp được giao phụ trách ( Dầu khí, Hóa Chất, Thực Phẩm, Dược phẩm, Hóa Mỹ Phẩm,...) với các hãng thiết bị đo lường và điều khiển tự động nổi tiếng trên Thế giới như: Endress+Hauser, Rotork, Alfa Laval, Beckhoff.

các hãng thiết bị đo lường và điều khiển tự động nổi tiếng trên Thế giới như: Endress+Hauser, Rotork, Alfa Laval, Beckhoff.

-Phát triển khách hàng hiện có và khai phá khách hàng mới trong ngành công nghiệp được giao phụ trách.

-Lên kế hoạch viếng thăm và tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tại nhà máy.

-Tiến hành nhận yêu cầu, tư vấn thiết bị, báo giá và theo dõi đơn hàng (có Internal Sales Engineer hỗ trợ)

-Đàm phán và thống nhất chốt đơn hàng.

-Phối hợp với bộ phận dự án để tham gia chào thầu.

-Tham gia tổ chức hội thảo Seminar theo kế hoạch của Bộ phận Marketing.

-Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hóa, Điện – Điện tử

-Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan thiết bị đo lường và điều khiển tự động

- Tuyển: nam có độ tuổi từ 24 đến 32 tuổi

-

-Có kỹ năng phát triển kinh doanh tốt

- Yêu cầu ứng viên Có kinh nghiệm kinh doanh thiết bị instruments: Flow, Temp, Pressure, Analysis, Valve

Yêu cầu ứng viên Có kinh nghiệm kinh doanh thiết bị instruments: Flow, Temp, Pressure, Analysis, Valve

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từng làm vị trí quản lý hoặc thực hiện dự án

-Chủ động, sáng tạo, chăm chỉ, trung thực.

-Giao tiếp Tiếng Anh thành thạo

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tùy vào khả năng kinh doanh (KHÔNG GIỚI HẠN), làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Thu nhập tùy vào khả năng kinh doanh (KHÔNG GIỚI HẠN)

-Phát triển nghề nghiệp rộng mở với nhiều vị trí và cấp quản lý:

Phát triển lên “KỸ SƯ KINH DOANH KHÁCH HÀNG TOP”, “QUẢN LÝ KINH DOANH DỰ ÁN”

- Cơ hội được đào tạo ở nước ngoài (ASIA: Singapore, Thailand, China,..; EU: Đức, Thụy Sỹ,..), được tham gia các khóa training chuyên ngành phục vụ cho công việc.

Cơ hội được đào tạo ở nước ngoài (ASIA: Singapore, Thailand, China,..; EU: Đức, Thụy Sỹ,..), được tham gia các khóa training chuyên ngành phục vụ cho công việc.

-Tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách của công ty. Tham gia: Team building quý, chương trình Thiện nguyện, Du lịch và Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

-Tăng lương hàng năm theo quy định.

-Hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe theo quy định do Công ty đóng. Làm đủ 3 năm sẽ được mua bảo hiểm sức khỏe VBI, thêm 3 năm nữa sẽ mua cho 1 người thân, đủ 3 năm tiếp theo sẽ mua cho người thân thứ 2 (tối đa 2 người thân).

-Các ngày nghỉ Tết, lễ, ngày phép theo quy định Nhà nước.

-Thưởng vào các ngày lễ lớn: 1/1; 2/9; 30/4&1/5

1/1; 2/9; 30/4&1/5

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin