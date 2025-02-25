Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH HUNUFA
- An Giang: Lương cứng + Thưởng điểm bán hàng +Thưởng chỉ tiêu doanh số)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến
- Thưởng Lễ, tháng 13, các ngày Lễ trong năm được nghỉ hưởng lương
- Có 12 ngày phép năm. sinh nhật, hiếu, hỷ, Các chế đỗ đãi ngộ khác theo quy định công ty, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn bán hàng các sản phẩm như ly , cốc , dĩa , khay , đồ nhựa dùng 1 lần....
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng
- Chủ động liên hệ với các khách hàng đang sử dụng sản phẩm dịch vụ để nắm tình hình, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng bán hàng, nhanh nhẹn, khéo léo ăn nói
- Siêng năng, chịu khó
- Năng động, nhiệt tình trong công việc
- Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ
Tại Công Ty TNHH HUNUFA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HUNUFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
