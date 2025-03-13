Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG
Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu
Tư vấn và bán hàng cho khách hàng đến showroom.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để giới thiệu xe.
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán, bảo hiểm, Ngân hàng, phụ kiện.... theo chính sách của Công ty.
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, công tác bàn giao xe, hồ sơ cho khách hàng, kiểm tra giao dịch với khách hàng.
Giới thiệu các chương trình chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mãi cho khách hàng.
Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Kinh nghiệm ô tô, bất động sản, ngân hàng ... là lợi thế lớn cho ứng viên
Nhanh nhẹn, hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn
Kỹ năng giao tiếp tốt
Ưu tiên có bằng lái B2
Kinh nghiệm ô tô, bất động sản, ngân hàng ... là lợi thế lớn cho ứng viên
Nhanh nhẹn, hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn
Kỹ năng giao tiếp tốt
Ưu tiên có bằng lái B2
Tại CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thu nhập trên 30 triệu/tháng (Lương căn bản + Doanh số bán hàng + Phụ cấp bán hàng)
Sau khi ký HĐLĐ: được tham gia BHXH - BHYT
Lương tháng 13, thưởng Lễ; đi du lịch theo qui chế
Được cấp phát Đồng phục văn phòng, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Sau khi ký HĐLĐ: được tham gia BHXH - BHYT
Lương tháng 13, thưởng Lễ; đi du lịch theo qui chế
Được cấp phát Đồng phục văn phòng, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI