Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Tư vấn và bán hàng cho khách hàng đến showroom.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để giới thiệu xe.

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán, bảo hiểm, Ngân hàng, phụ kiện.... theo chính sách của Công ty.

Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, công tác bàn giao xe, hồ sơ cho khách hàng, kiểm tra giao dịch với khách hàng.

Giới thiệu các chương trình chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Kinh nghiệm ô tô, bất động sản, ngân hàng ... là lợi thế lớn cho ứng viên

Nhanh nhẹn, hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn

Kỹ năng giao tiếp tốt

Ưu tiên có bằng lái B2

Tại CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thu nhập trên 30 triệu/tháng (Lương căn bản + Doanh số bán hàng + Phụ cấp bán hàng)

Sau khi ký HĐLĐ: được tham gia BHXH - BHYT

Lương tháng 13, thưởng Lễ; đi du lịch theo qui chế

Được cấp phát Đồng phục văn phòng, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG

