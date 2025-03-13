Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 30 Triệu

CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Tư vấn và bán hàng cho khách hàng đến showroom.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để giới thiệu xe.
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán, bảo hiểm, Ngân hàng, phụ kiện.... theo chính sách của Công ty.
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, công tác bàn giao xe, hồ sơ cho khách hàng, kiểm tra giao dịch với khách hàng.
Giới thiệu các chương trình chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Kinh nghiệm ô tô, bất động sản, ngân hàng ... là lợi thế lớn cho ứng viên
Nhanh nhẹn, hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn
Kỹ năng giao tiếp tốt
Ưu tiên có bằng lái B2

Tại CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thu nhập trên 30 triệu/tháng (Lương căn bản + Doanh số bán hàng + Phụ cấp bán hàng)
Sau khi ký HĐLĐ: được tham gia BHXH - BHYT
Lương tháng 13, thưởng Lễ; đi du lịch theo qui chế
Được cấp phát Đồng phục văn phòng, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG

CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO BÌNH DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 đại lộ Bình Dương, Kp Tây, P Vĩnh Phú, Tp Thuận An, Bonhf dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

